PS5: Die neuen Slim-Modelle sind nicht das, was sich viele erhofft haben – aber das ist gar nicht schlimm

Das neue PS5-Modell ist mehr eine Neuausrichtung als ein Upgrade.

"Wüsste nicht, warum ich auf Slim wechseln sollte." – Dieser und ähnliche Kommentare der GP-Community tummeln sich unter unserer Ankündigungs-News zu den beiden neuen PS5-Modellen, die Sony frisch enthüllt hat.

Das ist auch kaum verwunderlich, denn bis auf die um 30% reduzierte Größe, das abnehmbare Laufwerk und den leicht aufgestockten Speicherplatz ändert sich bei den neuen Modellen wenig. Das liegt aber auch daran, dass es gar keine "Slim" im klassischen Sinne ist. Vielmehr haben die Modelle eine ganz spezielle Zielgruppe, zu der PS5-Besitzer*innen nicht unbedingt gehören.

Habt ihr noch nichts von der neuen PS5 gehört, findet ihr hier alle wichtigen Daten:

Die neue PS5 löst die alte einfach ab

Bei der PS4 Slim gab es im Vergleich zum Vorgänger-Modell noch einige Unterschiede. So war der Preis verglichen mit der Markteinführung der PS4 nicht nur inzwischen um 100 Euro gesunken, das neue Modell hatte neben einer geringeren Größe auch eine niedrigere Lautstärke und einen merklich gesunkenen Stromverbrauch zu bieten.

Das lässt sich bei der PS5 Slim natürlich noch nicht überprüfen, ändert sich laut offiziellem PlayStation-Blog aber zumindest nichts an der internen Hardware. Lediglich der Speicherplatz der SSD wird auf 1 TB aufgestockt und einer der USB-A-Ports gegen einen USB-C-Port ausgetauscht.

Preislich bleiben die Disc-Version (549,99 Euro) und die Digital-Version (449, 99 Euro) mit ihren Vorgängern identisch. Das dürfte aber auch daran liegen, dass Sony selbst die neuen Modelle gar nicht als "Slim" bezeichnet. Stattdessen wird hier nur von einem neuen Look für die PS5 gesprochen.

Es ist also vielmehr eine Überarbeitung des Designs, welche die alten Konsolen komplett ersetzen soll. Besitzt ihr also schon eine PS5, ist das neue Modell in den meisten Fälle gar nicht für euch gedacht.

Eleen Reinke Auch für Eleen sind die neuen PS5-Modelle wenig interessant, schließlich ist sie mit ihrer Disk-Edition PS5 bislang ziemlich zufrieden. Zugegeben, vom Design ist sie bis heute nicht so richtig begeistert, aber das ist noch kein Wechselgrund. Da geduldet sie sich lieber, bis Sony eine tatsächliche Mid-Gen-Erneuerung rausbringt, die dann auch wieder für alle gedacht ist, die schon eine PS5 haben.

Wer tatsächlich auf eine leistungsfähigere Konsole wartet, muss sich also wohl oder übel gedulden, bis Sony eine PS5 Pro ankündigt. Laut Gerüchten könnte das aber immerhin gar nicht mehr so lange dauern:

Unter diesen Umständen lohnt sich die neue PS5 für euch

Die neue Größe und Speicherplatzerweiterung dürften für die meisten von euch mit Sicherheit kein Anreiz sein, wenn ihr bereits eine Disk-Version der PS5 besitzt. Trotzdem gibt es natürlich eine Zielgruppe für die überarbeitete PS5, allen voran Neukund*innen.

Die neue PS5 lohnt sich für euch, wenn...

...ihr noch keine PS5 besitzt

...die reduzierte Größe und das Gewicht für euch ausschlaggebend sind

...ihr ohnehin von einer Digital Edition auf eine Disk-Version wechseln wolltet

Letztlich müsst ihr natürlich selbst entscheiden, ob ihr euch die neuen Modelle holen wollt. Wir empfehlen den Wechsel jedenfalls in den meisten Fällen nicht, wenn ihr bereits eine PS5 habt, mit der ihr zufrieden seid. Steht ihr stattdessen bereits kurz vor der Anschaffung, kann es sich durchaus lohnen, noch bis zum Release der neuen Modelle zu warten.

Besonders die Flexibilität der Digital Edition durch das optional erhältliche und abnehmbare Laufwerk, das sich optional auch später nachkaufen lässt, ist für alle nützlich, die sich noch nicht auf eine Edition festlegen können.

Für alle anderen heißt es dann eben doch noch ein bisschen abwarten, zumindest bis zur Ankündigung der PS5 Pro – hier dürften dann tatsächlich die technischen Specs entscheiden, ob die Konsole ihr Vorgängermodell in eurem Haushalt ablöst.