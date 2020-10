PS5: Snakebyte präsentiert Zubehör für PlayStation 5 und DualSense

Snakebyte bringt auch für die PS5 eigenes Zubehör auf den Markt. Damit gehört der Third Party-Hersteller zu den ersten, die abgesehen von Sony selbst PlayStation 5-Accessoires anbieten. Im Programm sind neben HDMI-Kabeln und einem Headset auch zwei verschiedene Ladestationen für den DualSense-Controller.

Snakebyte bringt PS5-Zubehör an den Start: So sehen Ladestation, Headset & Tower aus

Snakebyte bietet gleich ein ganzes Portfolio an Third Party-Accessoires für die PS5 an. Die folgenden Dinge sollen als Zubehör für die Next Gen-Konsole von Sony erhältlich sein (via: PlayFront):

Headset

Controller-Ladestation

Mini-Regal für Spiele & Controller

HDMI-Kabel

Beim Twin:Charge 5 von Snakebyte handelt es sich um eine Ladestation, auf der ihr zwei PS5-Controller gleichzeitig unterbringen und ohne Dongle aufladen könnt. Das Design orientiert sich stark an dem der PlayStation 5 und verfügt über zwei LED-Anzeigen, die den Ladestatus auf einen Blick zeigen. So sieht das gute Stück aus:

Der Games:Tower 5 bietet Platz und kann euch bei der Organisation behilflich sein. Ihr könnt daran bis zu vier aufgeladene PS5-Controller verstauen und in der Mitte eine ganze Reihe Spiele unterbringen. Unten gibt es noch eine Schublade für Kabel, die Fernbedienung oder ähnliches. Für die PS4 gab es so einen Tower auch noch mit integrierter Lademöglichkeit.

Das Head:Set 5 soll Sonys hauseigenem PlayStation 5-Headset Konkurrenz machen. Es kommt mit abnehmbaren Mikrofon und oirientiert sich vom Look her natürlich ebenfalls an der Next Gen-Konsole. Dazu gibt es ein 1,2 Meter langes Kabel für den 3,5 mm Klinkenstecker, den ihr in den DualSense-Controller stecken könnt. Zusätzlich soll eine Halterung dazugehören.

Last but not least gibt es auch noch eine Auswahl an unterschiedlichen Kabeln: Dahingehend hat Snakebyte sowohl USB 3.2-Kabel zum Übertragen von Daten und Aufladen der Controller im Angebot, als auch HDMI-Kabel, die 4K in 120 Hz oder 8K in 60 Hz übertragen (vorausgesetzt, euer Fernseher/Bildschirm verfügt über entsprechende HDMI 2.1-Unterstützung). ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) werden ebenfalls unterstützt.

Mehr zu dem Thema findet ihr in unseren ausführlichen Gamepro-Artikeln zu HDMI 2.1:

Wann kommt das PS5-Zubehör? Bisher gibt es leider noch keine genauen Zeitangaben und auch keine offiziellen Preise. Aber auf der Webseite von Snakebyte wird als "ETA" (Estimated Time of Arrival=Geschätzte Ankunftszeit) der 19. November, also das Launchdatum der PS5 angegeben. Aktuell sieht es übrigens danach aus, als würde Sonys hauseigenes Zubehör sogar schon vor der Konsole erscheinen.

Wie findet ihr das Zubehör von Snakebyte und was davon würde für euch in Frage kommen?