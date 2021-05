PS5: Sony verspricht 25 neue Spiele, darunter auch viele neue Marken

Bislang ist die Liste an PS5-Exclusives eher mau: Aktuell sind nur Destruction AllStars, Returnal und Demon's Souls Remake allein für die PlayStation 5 erhältlich. Doch laut einem aktuellen Bericht von WIRED hat Sony noch mehr Spiele in der Pipeline, wovon bisher die wenigsten angekündigt wurden.

Viele neue PS5-Titel erwarten uns

Wie viele neue PS5-Titel soll es geben? Laut Hermen Hulst, dem Chef von Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, arbeitet Sony aktuell an insgesamt 25 neuen PS5-Titeln. Die Titel, die sich in Entwicklung befinden, beschreibt Hulst als "unglaubliche Vielfalt, die aus verschiedenen Regionen stammt". So sollen sowohl große, als auch kleine Titel vertreten sein.

Das Besondere: Fast die Hälfte der Titel sollen neue IPs, also eigenständige Marken sein. Somit dürfte die neuste Heimkonsole von Sony in Zukunft mit reichlich Spielefutter versorgt werden und die Flaute an PS5-Exclusives dürfte voraussichtlich im kommenden Jahr ein Ende haben.

Aktuell arbeiten insgesamt 15 Entwicklerteams eigens für Sony. Zu den bekanntesten Studios zählen beispielsweise Naughty Dog, die aktuell angeblich an einem Remake von The Last of Us für die PS5 arbeiten, sowie Sucker Punch Studios, die an einem Nachfolger zu Ghost of Tsushima arbeiten sollen.

Welche Titel sind bereits bekannt? Guerilla Games haben bereits bekannt gegeben, dass Horizon: Forbidden West noch in diesem Jahr erscheinen soll, allerdings nicht nur exklusiv für PS5, sondern auch für PS4. Santa Monica Studio arbeitet dagegen mit Hochtouren an God of War: Ragnarok, das eigentlich ebenfalls für 2021 ansteht.

Eine Liste aller Spiele, die exklusiv für PS5 erscheinen werden oder bereits veröffentlicht wurden, findet ihr in unserer GamePro-Übersicht:

94 6 Mehr zum Thema PS5-Exklusiv-Spiele: Liste aller Titel nur für PlayStation 5

Einige PS5-Titel nur zeitexklusiv

In diesem Jahr dürfen wir uns unter anderem auf die PS5-Exclusives Ratchet & Clank: Rift Apart und Final Fantasy 7 Remake: Intergrade freuen. Kommende, geplante PS5-Titel wie Final Fantasy 16, Season und Forspoken werden zum Release erst einmal nur zeitexklusiv für PS5 erscheinen und zu einem späteren Zeitpunkt für PC nachgereicht werden.

Welches PS5-Spiel steht auf eurer Wunschliste ganz oben?