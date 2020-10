Ghost of Tsushima 2 oder Story-DLC? Sucker Punch sucht neuen Autor

Mit Ghost of Tsushima hat Entwickler Sucker Punch Productions einen beachtlichen PS4-Hit gelandet. Als eines der letzten PS4-Exklusivtitel, verschlägt es uns in eine Open World zur Zeit des feudalen Japan. Und eben diese Merkmale weist auch eine Stellenanzeige für einen Narrative Writer auf, die Sucker Punch ausgeschrieben hat. Klingt ganz danach, als wenn wir mehr vom beliebten Samurai-Spiel bekommen.

Stellenanzeige deutet auf neues Ghost of Tsushima hin

In dem Stellenangebot wird gezielt nach einer neuen Autorin bzw. einem neuen Autor mit "AAA Open-World"-Erfahrung gesucht. Außerdem erwähnt Sucker Punch mit der Anforderung "Wunsch, Geschichten zu schreiben, die im feudalen Japan spielen." nicht nur einmal die Zeitspanne, in der auch Ghost of Tsushima spielt.

Nur DLCs oder gar Ghost of Tsushima 2? Auch wenn es nicht offiziell bestätigt ist, lässt sich daraus aber schließen, dass Sucker Punch mit der Ghost of Tsushima-IP noch nicht fertig zu sein scheint. Es könnte also sein, dass die Entwickler bereits an einer Fortsetzung arbeiten. Falls die Pläne kleiner ausfallen, könnte es sich vielleicht auch im einen kleineren Ableger, ähnlich wie Uncharted: The Lost Legacy, handeln. Ebenso wären auch einfach Story-DLCs für Ghost of Tsushima möglich.

So oder so, das Autoren-Team sucht Verstärkung für neue Inhalte, die sich wahrscheinlich um Ghost of Tsushima drehen und was in Anbetracht des großen Erfolgs auch nicht verwunderlich wäre. Bis wir mehr wissen, geschweige denn bis es vielleicht wirklich soweit ist, können wir uns vorerst weiter in Ghost of Tsushima um Jins Heimat bemühen. Das geht seit kurzem im New Game Plus und bald auch verbessert auf der PS5. Außerdem wurde ein kostenloser Koop-Modus mit dem Namen Ghost of Tsushima Legends eingeführt:

18 4 Mehr zum Thema Ghost of Tsushima Legends ist da: Alles zu Update 1.12, Modi & mehr

Welche Theorie habt ihr zu der Stellenausschreibung von Sucker Punch? Was wünscht ihr euch in Zukunft persönlich für das Franchise?