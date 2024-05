PS5-Hit aus 2024 im Angebot: Brandneues Open-World-Spiel jetzt günstig bei Amazon schnappen!

Noch nicht mal zwei Monate alt und schon deutlich günstiger: Rise of the Ronin gibt es jetzt bei Amazon im Angebot.

Erst am 22. März 2024 und somit vor nicht mal zwei Monaten ist das PS5-exklusive Open-World-Spiel Rise of the Ronin erschienen und trotzdem bekommt ihr es bei Amazon schon jetzt stark reduziert im Angebot. Der Rabatt beträgt stattliche 33 Prozent im Vergleich zur UVP, so günstig gibt es das Samurai-Spiel laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst.

Es gibt übrigens keine offizielle Laufzeit für das Angebot. Der Preis könnte also noch länger so niedrig bleiben, sich aber genauso gut bald wieder ändern.

Rise of the Ronin: Was bietet das Open-World-Spiel mit Samurai?

Rise of the Ronin ist ein Open-World-Spiel, das im Japan des Jahres 1863 angesiedelt ist, also zu einer Zeit, zu welcher der Schwertkampf zwar noch einen hohen Stellenwert hatte, aber auch Schusswaffen bereits weit verbreitet waren. Das Setting ist komplett historisch und kommt ohne Fantasy-Elemente wie Magie und Dämonen aus: Ihr spielt einen Samurai, der sich gegen den Shogun auflehnt.

Während Rise of the Ronin optisch stark an Ghost of Tsushima erinnert, hat es spielerisch genau wie das vom selben Studio stammende Nioh einiges mit Dark Souls oder Elden Ring gemein. Ihr bekommt es auch hier mit harten Bossgegnern zu tun und müsst Angriffe geschickte parieren und kontern, um eine Chance zu haben. Trotz vielfältiger Fernkampfwaffen liegt der Gameplay-Fokus dabei klar auf den spannenden Schwertkämpfen, die das Highlight des Spiels sind.

Angst vor großen Frusterlebnissen braucht ihr dabei allerdings nicht zu haben, denn im Gegensatz zu Dark Souls bietet Rise of the Ronin einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Von Nioh und Dark Souls unterscheidet es sich zudem nicht zuletzt durch die hohe Beweglichkeit seiner Hauptfigur. Beispielsweise könnt ihr euch mit einem Greifhaken in Sekundenschnelle auf Hausdächer befördern, um Höhenunterschiede auszunutzen.

Trotz der einen oder anderen Macke hat uns Rise of the Ronin im Test insgesamt überzeugt, vor allem dank des hervorragenden Gameplays. Die Story hingegen kommt trotz guter Ansätze nicht so richtig in Fahrt und auch die Open World hätte uns hier und da etwas mehr zum Entdecken liefern können. Mehr erfahrt ihr im ausführlichen Testbericht:

