Zwei PS5-Hits für 14,99€: Jetzt die Uncharted Legacy of Thieves Collection zum Top-Preis sichern

Mit der Uncharted Legacy of Thieves Collection bekommt ihr zwei für PS5 optimierte Exklusivhits günstig.

Jetzt könnt ihr zwei Top-Hits für PS5 zusammen zum Schnäppchenpreis abstauben: Die Uncharted Legacy of Thieves Collection gibt es bei MediaMarkt 75 Prozent günstiger und somit für nur 14,99€ (UVP: 59,99€) im Sonderangebot. Die darin enthaltenen hochklassigen Action-Adventures Uncharted 4 und Uncharted: The Lost Legacy sollte man zu einem so niedrigen Preis auf jeden Fall noch nachholen, falls man sie bisher verpasst haben sollte.

Alternativ könnt ihr das Angebot auch bei Saturn und bei Otto finden. Die drei Shops verraten bislang nicht, wie lange der Deal noch gilt. Da es sich um eines der letzten verbliebenen Black Friday-Angebote handelt, dürfte es vermutlich bald ablaufen.

Was bietet die Uncharted Legacy of Thieves Collection?

1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection im Trailer

Zwei Hits als PS5-Remaster: Mit der Uncharted Legacy of Thieves Collection bekommt ihr die beiden ursprünglich für PS4 erschienenen Spiele Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy in einer neuen, für PS5 optimierten Version. Es gibt vor allem technischen Verbesserungen wie neue 4K-Auflösung sowie Unterstützung der adaptiven Trigger und des haptischen Feedbacks des DualSense Controllers. Inhaltlich hat sich hingegen nicht viel getan.

Nathan Drakes großes Finale: Uncharted 4 ist das große Finale der Geschichte rund um den Draufgänger Nathan Drake. Das Action-Adventure überzeugt vor allem durch seine hervorragende Inszenierung sowie durch seine abwechslungsreichen Schauplätze: Die Suche nach einem legendären Piratenschatz führt uns unter anderem nach Panama, New Orleans, Madagaskar, Schottland und Italien. Spielerisch gibt es jede Menge Action, gemischt mit Erkundung, Rätseln und ein bisschen Schleichen.

Spin-off in Indien: Bei The Lost Legacy handelt es sich um ein Spin-off zu Uncharted 4, in dem wir nicht Nathan Drake, sondern die schon aus früheren Serienteilen bekannten Abenteurerinnen Chloe Frazer und Nadine Ross spielen. Im Vergleich zu Uncharted 4 ist das Abenteuer etwas kompakter, die Schauplätze konzentrieren sich auf Indien. Dafür ist die Atmosphäre umso dichter. Erkundung und Rätsel nehmen diesmal mehr Raum ein, Action gibt es aber trotzdem noch reichlich.

