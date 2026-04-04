PS5-Spieler spielt 2 Jahre unbemerkt nur in Full HD auf seinem 4K-Fernseher - warnt jetzt andere vor seinem Fehler

Die Sache mit den Hardware-Einstellungen ist so eine Sache. Ein Redditor hat daraus eine Lektion gelernt, die er mit der Community teilt.

Cassie Mammone
04.04.2026 | 20:00 Uhr

Unter Umständen kann euer Fernseher eure PlayStation 5 daran hindern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Unter Umständen kann euer Fernseher eure PlayStation 5 daran hindern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Während sich Konsolen früher im Gegensatz zu PCs vor allem darin unterschieden haben, dass ihr die Geräte ohne Einstellungen einfach einschalten und loszocken konntet, finden sich heute mittlerweile immer mehr Optionen an den Produkten.

Was Möglichkeiten zur Optimierung schafft, kann in den vielen Optionen aber leider auch untergehen. Das muss nicht einmal zwingend an der Konsole selbst liegen, sondern kann auch durch die Einstellungen des angeschlossenen Fernsehgeräts verursacht werden. Dazu möchten wir euch den Erfahrungsschatz eines Redditors weitergeben, falls ihr eventuell vom selben Problem betroffen seid.

Video starten 2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

TV-Einstellungen haben verhindert, dass Spieler die HDR-Funktion der PS5 nutzen konnte

Die Ausgangslage: Auf Reddit teilte der User Dipstickpattywack die eigenen Erfahrungen in Sachen TV- und Konsolen-Optionen. Und zwar hatte der User zwei Jahre lang die PS5 nur in Full HD genutzt, obwohl sein LG-Fernseher (das Modell hat er nicht geteilt) sowie das angeschlossene HDMI-Kabel beide eine 4K-Auflösung mit eingeschaltetem HDR unterstützen.

Den Fehler hat er nur bemerkt, weil er die PS5 auf 4K statt Full HD (1080p) umstellen wollte, dabei aber HDR automatisch ausgeschaltet wurde. Weil das nicht sein konnte, hat der User weiter in den Optionen gegraben und ist beim Fernseher schließlich auf etwas gestoßen.

Des Problems Lösung:

Weil der User sich irgendwann dachte, dass der eigene Fernseher eigentlich HDR in 4K unterstützen sollte, hat er sich in den Einstellungen des LG-Fernsehers umgeschaut und darin etwas bemerkt: Eine einzelne Option namens "Deep Color" war ausgeschaltet.

Als der User die Option angewählt hat, war das Erlebnis am Fernseher direkt komplett anders. Es wird Dipstickpattywack so aus den Socken gehauen haben, dass er oder sie die Botschaft direkt teilen musste, um andere Personen vor demselben Fehler zu bewahren.

Achtung: Wie Redditor Recover20 in den Kommentaren bemerkt, könnte die Option auch "Verbessertes HDMI" lauten. Wenn ihr von einem ähnlichen Problem betroffen seid, solltet ihr ohnehin einen genauen Blick in die HDMI- und HDR-Optionen eures Fernsehers werfen. Die beiden Beispiele können an marken- oder versionsspezifische Begriffe gebunden sein.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Im Falle eines LG-Fernsehers könnt ihr die Deep Color Option folgendermaßen finden:

  • Allgemeines -> Externe Geräte -> HDMI

In den meisten Fällen reicht es aber, den Spielemodus eures Fernsehers anzuschalten, sobald eine Konsole damit verbunden ist, dann wird euch in der Regel auf angezeigt, ob aktuelle Techniken wie HDR und VRR aktiviert sind.

Mehr zum Thema HDR auf der PS5 findet ihr hier:

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von Chris Werian
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Es wird von weiteren Tech-Missverständnissen berichtet

In den Kommentaren des Reddit-Threads teilen einige User unter anderem eigene, ähnliche Erfahrungen. User Branquignol berichtet von einem Freund, der jahrelang die PS3 mit den alten SCART-Anschlüssen benutzt hat, ehe er davon erfuhr, dass er ein HDMI-Kabel zur Darstellung des HD-Bildes brauchte.

Es handelt sich dabei also um eine geteilte Erfahrung, die die unterschiedlichsten Menschen durch den stetigen Fortschritt technischer Geräte mitmachen.

Deswegen empfehlen wir euch, die technischen Spezifikationen eurer Geräte abzuchecken und irgendwie festzuhalten. So könnt ihr dann nicht nur schnell herausfinden, ob eure Geräte ihr volles Potenzial ausschöpfen, sondern seid auch für zukünftige Fälle und Upgrades gewappnet.

Habt ihr schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht, in denen das Anwählen einer bestimmten Option eure ganze Welt verändert hat?

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