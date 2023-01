PS5-SSD 2 TB: Jetzt für wahnsinnig günstige 143,90€ im Angebot bei Alternate

Bei Alternate könnt ihr derzeit die schnelle und gut für PS5 geeignete NVMe-SSD Mushkin Vortex mit 2 TB Speicherplatz für nur 143,90€ bekommen. Das ist laut Vergleichsplattformen nicht nur der bislang günstigste Preis für das 2022 erschienene Modell des US-Herstellers. Es ist auch sehr viel günstiger als Konkurrenzprodukte wie die Samsung 980 Pro oder die WD Black SN850, die bei 2 TB noch immer mehr als 200€ kosten. Hier kommt ihr zum Angebot:

Alternate macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Zum Kaufpreis kommen leider noch recht hohe Versandkosten von 6,90€ dazu, selbst diese eingerechnet handelt es sich aber noch immer um einen sehr günstigen Deal.

Was taugt die Mushkin Vortex NVMe SSD für die PS5?

Geschwindigkeit und Formfaktor: Die Mushkin Vortex ist eine NVMe SSD aus 2022, die den passenden Formfaktor für die PS5 (M.2 2280) besitzt. Bei der Geschwindigkeit gibt es deutliche Unterschiede je nach Größe. Die 2-TB-Version ist das schnellste Modell, sie bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.415 MB/s. Damit ist die SSD mehr als schnell genug für die PS5, die lediglich 5.500 MB/s benötigt. Die Schreibgeschwindigkeit ist mit bis zu 6.800 MB/s ebenfalls sehr hoch, das ist für die PS5 allerdings weniger wichtig. Falls ihr den Herstellerangaben nicht vertraut, findet ihr einen ausführlichen Leistungstest bei Nikktech.

Kein Heatsink: Die Mushkin Vortex verfügt in der angebotenen Version allerdings über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie zwar auch so in der PS5. Wenn ihr aber nicht riskieren wollt, dass es zur Überhitzung und infolgedessen zu Abstürzen kommt, solltet ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen und selbst anbringen. Dabei müsst ihr darauf achten, dass der gewählte Heatsink nicht zu groß ist für die PS5. Hier eine kleine Auswahl an passenden Modellen:

Falls ihr noch mehr darüber erfahren wollt, worauf ihr beim Erweitern eures PS5-Speichers achten müsst, bekommt ihr in unserer Kaufberatung alle wichtigen Infos:

