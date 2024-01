PS5-SSD mit 4TB im Angebot: Nur noch kurze Zeit massig Speicherplatz und Heatsink günstig sichern!

Mir der PS5-SSD Lexar NM790 könnt ihr eure Speicherplatzsorgen für sehr lange Zeit vergessen.

Wenn ihr euch für sehr lange Zeit keine Sorgen mehr um zu wenig Speicherplatz auf eurer PS5 machen möchtet, solltet ihr dieses Angebot nicht verpassen: Bei Mindfactory gibt es gerade die PS5-SSD Lexar NM790 im Angebot. Für die Version mit 4TB Speicherplatz und Heatsink bezahlt ihr jetzt nur noch 209€ - ein sehr guter Preis für die gebotene Leistung. Hier findet ihr den Deal:

Ein offizielles Ablaufdatum für das Angebot gibt es zwar nicht, die verfügbare Menge ist allerdings eng begrenzt. Von ursprünglich 300 sind momentan nur noch knapp 100 Exemplare übrig, weshalb ist besser nicht allzu lange mit dem Kauf warten solltet.

Die Preise für PS5-SSDs steigen!

Die Preise für PS5-SSDs sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Das liegt unter anderem daran, dass Samsung als einer der größten Hersteller seine Produktion stark gedrosselt hat. Deshalb könnten PS5-SSDs auch in den nächsten Monaten noch deutlich teurer werden, und zwar nicht nur die beliebten SSDs von Samsung, sondern auch die Modelle der Konkurrenz. Falls ihr noch günstig euren PS5-Speicher erweitern wollt, wäre jetzt also vermutlich ein ganz guter Zeitpunkt dafür.

Wie gut ist die Lexar NM790 SSD für die PS5?

Dank hoher Geschwindigkeit und optimaler Kühlung ist die SSD Lexar NM790 bestens für PS5 geeignet.

Kurze Ladezeiten dank 7.400 MB/s: Mit einer Lesegeschwindigkeit von 7.400 MB/s liegt die Lexar NM790 nah an dem Maximum dessen, was mit der PCIe-4.0-Schnittstelle der PS5 überhaupt möglich ist. Dadurch könnt ihr mit kurzen Ladezeiten in euren Spielen rechnen. Sony empfiehlt übrigens SSDs mit mindestens 5.500 MB/s für die PlayStation 5, mit der Lexar NM790 liegt ihr also weit über dieser Grenze.

Perfekt gekühlt: In der von Mindfactory angebotenen Version ist die Lexar NM790 mit einem Heatsink ausgestattet, der problemlos in die PS5 passt. Das ist nicht selbstverständlich, viele andere SSD-Kühlkörper sind zu groß. Prinzipiell funktionierten SSDs auch ohne Heatsink in der PS5, aber dann besteht ein gewisses Risiko, dass die überhitzen und deshalb die Leistung gedrosselt wird. Um solche Probleme braucht ihr euch hier keine Gedanken zu machen.

