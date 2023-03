PS5-SSD mit 2 TB: Schnappt euch die Crucial P5 Plus NVMe SSD jetzt zum Toppreis bei Amazon

Bei Amazon gibt es die PS5-kompatible SSD Crucial PS5 Plus mit 2 TB gerade 49% günstiger im Vergleich zur UVP.

Die Preise für gute PS5-SSDs fallen immer weiter: Bei Amazon könnt ihr die schnelle NVMe SSD Crucial P5 Plus mit 2 TB Speicher jetzt schon für 140,90€ (UVP: 276,66€) bekommen. Es ist noch nicht lange her, dass man solche Preise für nur 1 TB PS5-Speicher zahlen musste. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr die PS5-SSD derzeit nirgendwo sonst auch nur annähernd so günstig, das nächstgünstigste Angebot liegt laut Idealo derzeit bei 165,50€. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Hier findet ihr ihn:

Wie gut ist die Crucial P5 Plus?

Geschwindigkeit: Die Crucial P5 Plus ist eine NVMe SSD, die nicht nur die richtige Größe hat, um in die PS5 zu passen, sondern mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s auch mehr als schnell genug ist für die Konsole. Die PS5 braucht eine SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindesten 5.500 MB/s. Auf dem Papier ist die Crucial P5 Plus zwar etwas langsamer als andere beliebte PS5-SSDs wie die Samsung 980 Pro, die bei 7.000 MB/s liegt. In der Praxis ist der Unterschied aber kaum wahrnehmbar.

Kein Heatsink: In der angebotenen Version hat die Crucial P5 Plus allerdings keinen Kühlkörper. Zwar funktioniert sie auch so in der PS5, es besteht aber ein gewisses Risiko, dass es dann zur Überhitzung und dadurch zu Abstürzen kommen könnte. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass das nicht passiert, solltet ihr einen Heatsink dazukaufen. Heatsinks gibt es schon für unter 10€, ihr müsst aber darauf achten, dass das gewählte Modell auch in die PS5 passt. Hier ein paar passende Kühlkörper:

