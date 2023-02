PS5-SSD im Angebot: Samsung 980 Pro mit Heatsink jetzt günstig wie nie kaufen

Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr noch bis 9 Uhr am Montagmorgen die Mehrwertsteuer auf fast das ganze Sortiment geschenkt. Dadurch gibt es unter anderem die sehr gut für PS5 geeignete NVMe SSD Samsung 980 Pro zu einem sehr guten Preis. Für die Version mit 1 TB Speicherplatz und Heatsink zahlt ihr nur noch 102,51€ statt 121,99€. Laut der Vergleichsplattform Idealo gab es dieses Modell noch nie so günstig. Auch auf die 2-TB-Version gibt es Rabatt, sie kostet noch 168,06€ statt 199,99€:

Alternativ könnt ihr übrigens auch die PS5-SSD WD Black SN850X günstig bekommen. Hier zahlt ihr für 1 TB Speicher nur noch 99,99€, allerdings ist in diesem Fall kein Heatsink dabei. Daneben gibt es durch den Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer bei MediaMarkt und Saturn auch noch viele andere Tech- und Gaming-Produkte sehr günstig, zum Beispiel 4K-TVs und die Nintendo Switch OLED. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Wie gut ist die Samsung 980 Pro SSD für PS5?

Geschwindigkeit: Die Samsung 980 Pro ist eine NVMe SSD mit dem Formfakor M.2 2280 und passt somit perfekt in die PS5. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist sie auch mehr als schnell genug für Sonys Konsole, die eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s benötigt. Die Schreibgeschwindigkeit ist mit bis zu 5.000 MB/s übrigens auch ziemlich hoch, das ist für die Verwendung in der PS5 aber nicht so wichtig.

Heatsink: In der angebotenen Version verfügt sie Samsung 980 Pro über einen Kühlkörper, der problemlos in die PS5 passt, sodass ihr die SSD direkt in eure Konsole einbauen könnt, ohne euch Gedanken um Überhitzung machen zu müssen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn viele SSDs werden ohne Heatsink ausgeliefert oder sie haben einen Kühlkörper, der zu groß für die PS5 ist. Prinzipiell funktioniert die Samsung 980 Pro auch ohne Heatsink in der PS5, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass es zu Abstürzen in Folge von Überhitzung kommt.

Mehr darüber, worauf ihr beim Erweitern eures PS5-Speichers achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

