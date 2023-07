PS5-SSD zum Bestpreis: Jetzt 1TB Speicher für weniger als die Hälfte bei Amazon abstauben

Bei Amazon bekommt ihr gerade die gut für PS5 geeignete NVMe-SSD Crucial P5 Plus mit 1TB Speicher im Angebot: Dank 54 Prozent Rabatt zahlt ihr nur noch 64,99€ (UVP: 139,99€). Laut Vergleichsplattformen ist das der bislang beste Preis für die SSD. Auch Konkurrenten wie die Samsung 980 Pro oder die WD Black SN850X findet ihr derzeit nirgendwo so günstig.

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Es kann also jederzeit wieder verschwinden.

Wie gut ist die Crucial P5 Plus für die PS5 geeignet?

Die Crucial P5 Plus ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s bestens für die PS5 geeignet.

Hohe Geschwindigkeit: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s ist die Crucial P5 Plus bestens für PlayStation 5 geeignet. Für ein paar Euro mehr könnt ihr gerade zwar auch die Samsung 980 Pro im Angebot bekommen, die mit bis zu 7.000 MB/s noch ein bisschen schneller ist. In der Praxis ist der Unterschied allerdings kaum wahrnehmbar. Bei der Schreibgeschwindigkeit liegen die beiden PS5-SSDs mit bis zu 5.000 MB/s ungefähr gleichauf.

Kein Heatsink: Die von Amazon angebotene Version der Crucial P5 Plus verfügt allerdings über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie auch so in der PS5. Dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass es zu Überhitzung und dadurch zur Drosselung der Leistung kommt. Wenn ihr sichergehen wollt, dass ihr von solchen Problemen verschont bleibt, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar passende Modelle:

Bald ist Amazon Prime Day!

Am Amazon Prime Day dürfte es auch dieses Jahr wieder viele günstige Gaming-Deals geben.

Am 11. und 12. Juli, also in einer Woche, findet der Amazon Prime Day 2023 statt und bringt tausende Sonderangebote exklusiv für Prime-Mitglieder. Ob PS5-SSDs noch viel günstiger werden als im aktuellen Angebot, ist zwar zweifelhaft, aber sicherlich wird es viele andere spannende Gaming-Deals geben. Gut möglich, dass auch die PS5 diesmal dabei ist. Sobald die Angebote gestartet sind, findet ihr sie hier:

Auf unserer Prime Day-Übersicht halten wir euch stets auf dem Laufenden. Außerdem findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht weitere günstige Sonderangebote und interessante Neuerscheinungen wie diese hier: