PS5-SSD zum Bestpreis: Schnappt euch die Samsung 980 Pro 1 TB für nur 99,80€!

Bei Mindfactory könnt ihr gerade die toll für die PlayStation 5 geeignete NVMe-SSD Samsung 980 Pro im Angebot bekommen. Für die Version mit 1 TB Speicher bezahlt ihr nur noch 99,80€. So günstig gibt es sie laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst. Nach Angaben von Idealo war sie sogar überhaupt noch nie günstiger. Der Versand ist ausnahmsweise kostenlos. Hier kommt ihr zum Deal:

Mindfactory macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Da die Lagerbestände des Händlers in der Regel nicht allzu groß sind, solltet ihr euch aber besser nicht allzu viel Zeit lassen. Bei Mindfactory gibt es übrigens gerade noch viele weitere günstige Sonderangebote in den sogenannten DAMN!-Deals. Dabei handelt es sich zwar größtenteils um PC-Hardware, ein paar auch für Konsole interessante Deals wie hochwertige Gaming-Monitore sind aber auch dabei. Hier geht's zur Übersicht:

Wie gut ist die Samsung 980 Pro?

Formfaktor & Geschwindigkeit: Die Samsung 980 Pro ist eine der beliebtesten SSDs für die PS5. Sie hat nicht nur den richtigen Formfaktor für die Konsole (M.2 2280), sondern mit bis zu 7.000 MB/s auch eine hohe Lesegeschwindigkeit. Die PS5 braucht mindestens eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s. Die Schreibgeschwindigkeit ist bei der Samsung 980 Pro mit bis zu 5.000 MB/s auch ziemlich hoch, das ist für die Verwendung in der PS5 aber nicht von entscheidender Bedeutung.

Kein Heatsink: Bei dem von Mindfactory angebotenen Modell handelt es sich allerdings um die Version ohne Heatsink. Zwar funktioniert die SSD prinzipiell auch ohne Kühlkörper in der PS5, es besteht dann aber ein gewisses Risiko, dass es zu Überhitzung und dadurch zu Abstürzen kommt. Sicherer ist es deshalb, einen Heatsink dazuzukaufen, wobei man darauf achten muss, dass dieser auch in die PS5 passt. Hier eine kleine Auswahl an passenden Kühlkörpern:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf und Einbau einer SSD in eure PlayStation 5 achten müsst, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

157 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen