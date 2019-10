Stürme in PS5- & Xbox Scarlett-Spielen könnten uns richtig umhauen

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Scarlett sollen zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen. Während wir erste Hardware-Specs der beiden Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft schon kennen, lassen die ersten Spiele(-Trailer) natürlich noch auf sich warten.

Wie bestimmte Elemente in Next-Gen-Games aussehen könnten, das führen uns aber immer mal wieder Grafik-Demos vor Augen. Eine Demo der Frostbite-Engine zeigte vor einigen Monaten etwa mögliche Next-Gen-Haare. Und dank eines Youtubers haben wir nun eine Vorstellung davon, wie Stürme auf der PS5 und Xbox Scarlett dargestellt werden könnten.

Video zeigt Sturm in Unreal Engine 4

Was ist zu sehen? Youtuber Koooolalala lässt im unteren Video einen heftigen Sturm in der Unreale Engine 4 aufkommen und durch einen Stadtpark ziehen. Besonders beeindruckend sind dabei die vielen Äste und Balken, die der starke Wind realistisch durch die Gegend weht.

Konkret sehen wir im Video 20 Bäume (von denen jeder aus 70.000 Polygonen besteht) sowie 100 Büsche (je 6.000 Polygone). All das wird auf einer Nvidia Gforce GTX 970 in Echtzeit berechnet. Dargestellt wird das Spektakel natürlich in Full HD und in 35 bis 60 Bildern pro Sekunde.

Das stürmische Schauspiel noch einmal mit Sound:

Bei der Nvidia Gforce GTX 970 handelt es sich übrigens um eine Mittelklasse-Grafikkarte - der dargestellte Sturm könnte theoretisch also noch besser aussehen. Und es ist gut möglich, dass uns auf PS5 und Xbox Scarlett Wetter-Effekte in ähnlicher Qualität erwarten. Natürlich wird das aber von Spiel zu Spiel variieren. Eine gigantische Open World frisst nun einmal mehr Hardware-Power als ein lineares Action-Adventure.

