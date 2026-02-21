Sonys perfekter PS5-TV im MediaMarkt-Angebot: 75 Zoll 4K-Fernseher über 1000€ günstiger sichern!

Nur bis Sonntag bekommt ihr den perfekt für PS5 geeigneten 4K-Fernseher Sony X85L im MediaMarkt-Angebot.

Nur bis Sonntag könnt ihr euch bei MediaMarkt den 4K-Fernseher Sony X85L, der gerade fürs Gaming mit PS5 den perfekten Kompromiss aus Preis und Leistung bietet, im Top-Angebot sichern: Bei der 75-Zoll-Version bekommt ihr nicht nur über 1000€ Rabatt, sondern auch noch eine Sony-Soundbar im Wert von rund 200€ geschenkt dazu. Hier findet ihr den Deal:

Falls euch 75 Zoll doch ein wenig zu groß sein sollten, könnt ihr euch auch die Versionen mit 55 und 65 Zoll im Angebot schnappen. Ihr bekommt dabei ebenfalls starke Rabatte und die Soundbar gibt es auch bei diesen Varianten kostenlos dazu:

120Hz, Local Dimming & strahlende Farben: Das kann der Sony 4K-Fernseher!

Durch das Gaming-Menü könnt ihr Bild und Performance während des Spielens an der PS5 anpassen.

Der Sony X85L ist einer der günstigsten Sony 4K-Fernseher, die über native 120Hz und HDMI 2.1 verfügen, und somit die perfekte Lösung für alle, die die maximale Leistung von 120 fps bei 4K-Auflösung aus der PS5 oder auch der Xbox Series X herauskitzeln, aber nicht zu viel bezahlen wollen. Auch der Input Lag ist sehr niedrig, sodass eure Reaktionen beim Spielen nicht von der Eingabeverzögerung ausgebremst werden.

Sony bietet euch außerdem nicht nur beim X85L, sondern generell bei seinen Bravia-Fernsehern ein richtiges Gaming-Menü, sodass ihr Bild und Performance bei euren PS5-Spielen während des Spielens an eure Vorlieben anpassen könnt. Natürlich wird auch VRR unterstützt, durch das der Fernseher seine Framerate an die Konsole anpasst, und durch ALLM schaltet der 4K-TV automatisch in den Gaming-Modus, der die geringste Latenz bietet.

Ein High-End-Fernseher ist der Sony X85L zwar nicht, doch er bietet gute Mittelklasse-Qualität.

Was die Bildqualität angeht, bietet der Sony X85L solide Mittelklasse-Qualität. Durch sein VA-Panel und Full Array Local Dimming (der Bildschirm ist in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird) bietet er vergleichsweise hohen Kontrast. Mit hochwertigen Mini-LED- oder gar OLED-Fernsehern, bei denen jedes Pixel einzeln reguliert wird, kann er in dieser Beziehung aber nicht mithalten.

Ähnliches gilt für die Spitzenhelligkeit, die nicht nur fürs Fernsehen bei hellem Licht, sondern auch für die Darstellung von HDR, das bunte Farben zum Leuchten bringt, wichtig ist. Der Sony X85L schafft eine Helligkeit von etwa 750 bis 800 cd/m2 und damit das Doppelte bis Dreifache von gewöhnlichen Low-Budget-Fernsehern, weshalb er Farben ordentlich zum Strahlen bringt. Trotzdem liefern High-End-TVs auch in dieser Hinsicht noch etwas mehr.