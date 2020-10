PS5 und/oder Xbox Series X/S zum Launch? Umfrage zeigt interessanten Trend

Die harten Fakten liegen seit einiger Zeit endlich auf dem Tisch. Sowohl für die PlayStation 5 als auch die Series X und Series S sind mittlerweile Preise und Release-Termine bekannt, auch die ersten Vorbestellungsrunden haben bereits stattgefunden.

Das war Grund genug für uns, bei euch noch einmal nachzufragen, welche Konsole(n) ihr euch zum Launch im November kaufen wollt. Die Umfrage dazu läuft jetzt seit knapp zwei Wochen und die bisherigen Ergebnisse zeigen einen interessanten Trend.

Xbox Series X/S und PS5 nähern sich an

PS5: 3846 Stimmen

Xbox Series X/S: 2795 Stimmen

Beide: 408 Stimmen

Keine: 926 Stimmen

Gesamt: 7975 (Stand 02.10.2020)

Klar zu erkennen: Die PS5 führt vor der Xbox Series X/S, rund 12 Prozent aller Befragten wollen sich aktuell gar keine der Next Gen-Konsolen zum Launch holen.

Vergleich zur Umfrage aus dem Juli

Richtig interessant wird das ganze aber erst, wenn man die bisherigen Umfrageergebnisse mit denen unserer Umfrage aus dem Juli vergleicht, in der wir exakt dasselbe von euch wissen wollten.

Denn hier war die Stimmenverteilung noch eindeutiger:

Damals entfielen auf die PS5 2862 Stimmen, auf die Xbox Series X dagegen lediglich 1119 Stimmen, also deutlich weniger als die Hälfte der PS5-Stimmen. Die PS5 hatte vor zwei Monaten also noch einen weitaus größeren Vorsprung.

Ebenfalls bemerkenswert: Im Juli wollten sich lediglich 266 der Befragten keine Next-Gen-Konsole kaufen, dieser Wert hat sich in der September-Umfrage deutlich erhöht.

Interpretation der Ergebnisse/des Trends

Am auffälligsten ist sicherlich der große Sprung bei den Xbox Series X/S-Stimmen. Dieser könnte aus verschiedenen Gründen entstanden sein:

Möglicherweise sehen viele dadurch einen klare Mehrwert-Steigerung und werden sich deshalb für eine der Microsoft-Konsolen zum Launch entscheiden.

Die PS5 führt dagegen weiterhin deutlich, hat allerdings ein bisschen ihres Vorsprungs eingebüßt. Möglicherweise haben sich einige der Befragten aus den oben genannten Gründen mittlerweile umentschieden.

Dass der Wert derjenigen, die gar keine Next-Gen-Konsole zum Launch kaufen werden, sich derart erhöht hat, überrascht ein wenig, allerdings sind es weiterhin "nur" 12 Prozent der Befragten. Möglicherweise fehlen diesen Personen die starken Kracher zum Start der Konsolen.

Wichtig! Bei allen Interpretationen sei natürlich darauf verwiesen, dass die Teilnehmenden an der Umfrage selbstverständlich nicht exakt dieselben wie die aus der Juli-Umfrage sind.

Danke an alle, die sich an der Umfrage und in den Kommentaren beteiligt haben!