Neues PS5-Update 10.20 veröffentlicht und zeigt euch besser an, wie weit ihr in einem Spiel seid

Die PS5 hat ein Update auf Version 10.20 erhalten.

In den letzten Monaten trumpfte Sony mit ganz schön vielen Updates für die PS5 auf! Erst vor Kurzem wurde 3D-Audio verbessert, es gibt einen weiteren Tab im Home-Bildschirm und das Mikrofon des DualSense-Controllers hat ein Upgrade erhalten. Die neueste Aktualisierung kommt nicht an den Umfang der vorherigen Patches heran, aber sie macht ein kleines Detail noch besser.

Wichtige Infos zu Systemsoftware 10.20 vollständige Versionsnummer: 24.07-10.20.00.06-00.00.00.0.1

24.07-10.20.00.06-00.00.00.0.1 Download-Größe: 1,317 Gigabyte

Fortschrittstatus in den Aktivitäten

Über die Aktivitäten könnt ihr in bestimmten Spielen – darunter etwa Hogwarts Legacy – nachschauen, welche Aufgaben euch in einem Spiel erwarten. Diese werden nun entsprechend markiert, je nachdem ob die Aktivität noch nicht begonnen wurde, derzeit läuft oder bereits abgeschlossen ist.

Ihr behaltet ab der Version 10.20 also viel besser den Überblick, was ihr in welchem Umfang erledigt habt. Die Anzahl der Spiele mit Aktivitäten-Support abseits von Erfolgen ist jedoch eher klein, allzu große Auswirkungen hat die Neuerung also nicht.

Sony weist zudem darauf hin, dass ihr euch um Spoiler weiterhin keine Sorgen machen müsst, die werden auch künftig ausgeblendet.

In diesem Fall haben wir bereits alle Karten abgeschlossen, sie werden also ganz klar dargestellt und nicht mit einem Schloss-Icon oder einem "läuft..."-Schriftzug.

In den offiziellen Patch Notes sind zudem zwei weitere Punkte aufgeführt:

Die Leistung und Stabilität der Systemsoftware wurde verbessert.

Einige Bildschirmtexte wurden angepasst.

Dabei handelt es sich in der Regel um Bugfixes oder Anpassungen, damit sich visuelle Änderungen oder Neuerungen an PSN und Co. auch in den Bildschirmtexten widerspiegeln. Wahrscheinlich sind sogar ein paar Anpassungen enthalten, die dann erst von der bald erscheinenden PS5 Pro angezeigt werden.

Hier seht ihr sie im Trailer:

1:05 PS5 Pro wurde in einem ersten Trailer enthüllt: Neue Konsole mit Preis und Release-Datum vorgestellt

Autoplay

Die meisten von euch werden die Aktualisierung wahrscheinlich direkt bemerken, sofern automatische Updates aktiviert wurden. Ist das nicht der Fall, könnt ihr das in den Systemeinstellungen der PS5 nachholen. Das geht unter diesem Menüpunkt:

System

Systemsoftware

Update und Einstellungen der Systemsoftware

Update-Dateien automatisch herunterladen / Update-Dateien automatisch installieren

Dort könnt ihr das Update auch manuell anstupsen oder ihr startet alternativ einen Multiplayer-Titel wie Fortnite oder Helldivers 2. Damit sich keine Cheater oder Hacker im PSN tummeln können, benötigt ihr nämlich stets die aktuelle Systemsoftware, sie wird dann also automatisch ausgelöst.