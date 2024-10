PS5-Update hat klammheimlich ein Konsolen-Feature entfernt - und es ist unklar, ob es je wieder zurückkehrt

Ein Update, das neue Funktionen hinzugefügt hat, hat auch ein bestimmtes Feature entfernt.

Mitte September 2024 ist das Update 10.0 für die PlayStation 5 erschienen, das euren Startbildschirm ordentlich umgekrempelt sowie einige Verbesserungen vorgestellt hat. Gleichzeitig ist aber auch ein praktisches Feature verschwunden, das seitdem nicht wieder zurückgekehrt ist.

Bestimmtes Aktivitäten-Feature auf der PS5 ist nicht mehr möglich

Die PlayStation 5 besitzt ein Feature, das euch die Aktivität rund um ein Spiel anzeigt. Im frischen 10.20er-Update der PS5 wurde das sogar um einen Fortschrittstatus ergänzt, der euch anzeigt, ob ihr eine Aktivität (nicht) begonnen oder sie gar schon abgeschlossen habt.

Lange Zeit war es über die Aktivität zu manchen Spielen auch möglich, über das Menü mit “Aktivität fortsetzen“ an dem Punkt einzusteigen, an dem ihr euch zuletzt befunden habt. Damit konntet ihr einen kalten Start vermeiden, der euch mehrere Logos sowie Menübildschirme zeigt, ehe ihr euch ins Spielegeschehen stürzen könnt.

Seit dem 10.0er-Update vom September könnt ihr nicht mehr einfach so aus dem Startbildschirm der PS5 direkt ein Spiel per Tastendruck weiterzocken. Das Feature wurde schlicht und einfach entfernt, was die PS5 aktuell ohne Alternative zum Quick-Resume-Feature der Xbox Series lässt.

Eine Neuerung aus dem September-Update beinhaltet massive Verbesserungen für 3D-Audio, die ihr in diesem Video sehen könnt:

0:37 Sony zeigt neue Audio-Vermessung von Tempest 3D-Audio - perfekter Sound, angepasst an euren Kopf

Autoplay

Es ist aktuell unklar, ob das Feature wieder zurückkehrt

Als das Feature im September verschwunden ist, haben einige User im Internet darüber spekuliert, ob es sich dabei um ein Versehen gehandelt hat. Mit dem neuen 10.20er-Update ist Möglichkeit immer noch nicht zurückgekehrt, obwohl die Aktivitäten-Karten der PS5 angepasst wurden.

Daraus geht einerseits hervor, dass Sony aktiv am Aktivitäten-Bereich herumschraubt, aber andererseits leider auch, dass das Feature vermutlich mit Absicht entfernt und bislang nicht wieder hinzugefügt wurde. Dass das Feature nicht zurückgebracht wurde, könnte ein Hinweis darauf sein, dass es auch nicht so schnell geschieht – falls überhaupt – oder in veränderter Form wiederbelebt wird.

So oder so: Aktuell hat sich Sony nicht offiziell darüber geäußert, ob ihr in Zukunft wieder eure Aktivitäten in Spielen vom Startbildschirm der PS5 aus fortsetzen könnt. Die ganze Aktion ruft jedoch zu Recht Fragezeichen unter den Spieler*innen hervor, da schlicht und einfach ein Quality-of-Life-Feature von der Konsole entfernt wurde.

Habt ihr bemerkt, dass auf der PS5 das Aktivitäten-fortsetzen-Feature fehlt oder habt ihr es sowieso nie benutzt?