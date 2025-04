PS5 hat mit neuestem Update klammheimlich eine Änderung am Store vorgenommen, die längst überfällig war

Um diese PS5-Änderung zu bemerken, müsst ihr schon ganz genau hinschauen.

Vor ein paar Tagen ist das neueste PS5-Update 25.02-11.00.00 erschienen. Das brachte unter anderem Unterstützung für neue Emojis und Anpassungen an der Kindersicherung, fiel ansonsten aber eher klein aus. Tatsächlich steckt aber mehr drin, als bisher gedacht. Eine Änderung hat es nämlich nicht in die Patch Notes geschafft und die hat mit dem PS Store zu tun.

PlayStation 5 nimmt Änderung an der Wunschliste vor

Aufmerksame Fans (via ResetEra) haben nämlich entdeckt, dass Sony an der Wunschliste geschraubt hat. Konkret hat die PlayStation 5 jetzt das Limit an Spielen angehoben, die ihr auf eure Liste packen könnt.

Bislang war es nur möglich, maximal 100 Titel gleichzeitig auf diese Weise zu speichern – eine scheinbar willkürlich Begrenzung, die wenig Sinn ergibt. Immerhin will Sony euch inzwischen aktiv dazu ermutigen, neue Spiele auf die Wunschliste zu packen, sobald sie angekündigt werden. Da ist so eine Grenze eher kontraproduktiv.

0:30 PS5-Controller: Sony kündigt limitierten DualSense im The Last of Us-Design an

Autoplay

Wie User auf ResetEra berichten, wurde das Limit an Wunschlisten-Titeln jetzt von 100 auf 188 gesteigert. Auch PushSquare bestätigt, dass die Grenze angehoben wurde. Das ist zwar deutlich mehr, aber trotzdem noch eine Beschränkung, die wir uns nicht erklären können.

Wer die Wunschlisten wirklich aktiv nutzt, ist deshalb weiterhin besser mit Drittseiten wie etwa PS Prices beraten – hier müsst ihr solche Einschränkungen nicht hinnehmen.

Die meisten von euch werden vermutlich nie an die Grenze von 188 Titeln kommen, aber je nachdem, wie ihr die Liste benutzt, kann es euch durchaus betreffen.

Ich persönlich habe die Wunschliste etwa längst als Erinnerungsliste für meinen Pile of Shame zweckentfremdet – also all die Spiele, die ich irgendwann nochmal nachholen muss. Das sind zum Glück noch keine 188, aber bekanntlich neigt der Pile of Shame ja eher dazu zu wachsen statt zu schrumpfen ...

Wie steht ihr zu der Anpassung? Längst überfällig oder komplett irrelevant für euch?