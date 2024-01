Mit dem neuesten PS5-Update beseitigt Sony endlich den größten Kritikpunkt seiner aktuellen Headsets

Über das PS5 Update dürfen sich vor allem Pulse-Besitzerinnen und Besitzer freuen.

Gestern gab's überraschend ein PS5 Update und das dürfte vor allem all diejenigen freuen, die ein PULSE-Headset verwenden. Hier wurden jetzt nämlich richtig entscheidende Features für die PlayStation-Ohrstöpsel nachgereicht, die uns im Test noch gefehlt haben. Somit wurden auch zwei unserer größten Kritikpunkte an den Ohrstöpseln behoben.

Eine enorme Verbesserung für das PULSE-Headset

Tester Dennis merkte in seinem Review zu den im Dezember erschienen Pulse Explore Ear Buds an, dass es ihnen an Features mangelt. Besonders störte, dass es eine wichtige Komfort-Funktion nicht gab: nämlich die Sidetone-Funktion.

Das bedeutet, ein "Transparent-Modus", bei dem Umgebungsgeräusche aus der echten Welt um euch herum über das Mikro eingespeist werden. Mit dem neuen PS5-Update ist diese Funktion endlich verfügbar und ihr könnt sie jederzeit einschalten!

Warum ist das so wichtig? Ganz einfach: Beim Zocken kann es immer mal vorkommen, ihr wollt mal was von der Außenwelt hören, beispielsweise wenn eine im Raum befindliche Person mit euch spricht. Oder wenn ihr gerade mitbekommen wollt, was Kind oder Haustier so treiben.

Ein weiteres Feature, das Dennis im Test gefehlt hat, war Zugriff auf einen Equalizer, mit dem sich das Klangerlebnis individuell anpassen lässt. Möglich war hier bisher nur die Lautstärkeregelung. Wenn ihr jetzt die Gerätesoftware geupdatet habt, könnt ihr endlich mit einem Equalizer in einzelnen Bereichen nachregeln.

Damit sind im Bereich der fehlenden Features schon mal zwei große Störfaktoren ausgeräumt. Welche anderen Pros und Kontras wir aufzeigen, könnt ihr im Test noch mal nachlesen:

Hier seht ihr das Video zu den Pulse Explore und dem neuen Modell Elite, das im Februar erscheinen soll:

Natürlich war das nicht alles, was im gestrigen 1,186 GB großen PS5-Update steckte. Highlight waren vor allem neue Partyfunktionen. Hier findet ihr jetzt nämlich einen neuen Eintrag namens "Kürzlich". Darunter sind die Partys aufgelistet, in denen ihr zuletzt wart. So könnt ihr ganz unkompliziert noch mal beitreten, falls ihr das wollt.

