"Schaltet sie lieber ab" - Konsolenexperten sagen, dass eine beliebte TV-Technik ein großes Problem auf der PS5 und PS5 Pro hat

Wegen God of War braucht die PS5 Pro eigentlich keine Angst haben, vor anderen VRR-Spielen jedoch schon.

Ist es euch vielleicht schon aufgefallen? Obwohl ihr VRR an eurer PS5 und eurem Fernseher aktiviert habt, ruckeln Spiele in regelmäßigen Abständen. Dabei soll die Technik für variable Bildfrequenzen eigentlich Ruckler vermeiden, indem sie die Bildfrequenz eures TVs exakt an die Framerate von Spielen angleicht. Digital Foundry hat sich dem Problem jetzt angenommen und für eine Vielzahl von Titeln bestätigt.

VRR hat ein Ruckelproblem auf der PS5 und PS5 Pro

Für ein Video haben sich die beiden Digital Foundry-Redakteure Oliver Mackenzie und Alexander Battaglia die VRR-Implementierung auf den Curren Gen-PlayStation-Konsolen genau angeschaut. Zuvor gab es mehrere Hinweise darauf, dass es wohl zu Rucklern kommt, die eigentlich nicht da sein sollten.

Vor allem im Zuge der PS5 Pro ist das Ruckeln vielen Spieler*innen aufgefallen. Denn bei der teuren Premium-Konsole können die Bildwiederholraten von deutlich mehr Spielen als zuvor freigeschaltet werden, da das Gerät mehr Leistung mitbringt und für moderne Fernseher konzipiert ist.

VRR stellt dann die eigentlich schwankenden Framerates flüssig dar, weil keine Zwischenbilder mehr eingefügt werden müssen.

Bei vielen Spielen wie Elden Ring, dem Resident Evil 4-Remake oder The Last of Us Part 1 und Part 2 kommt es jedoch zu einem kurzen Ruckeln, das laut Digital Foundry alle 8,3 Sekunden auftaucht. Allerdings erst, wenn ihr länger als 20 Minuten spielt. Davor läuft das Spiel stotterfrei.

Wieso das passiert, ist noch nicht gar klar, es wird jedoch vermutet, dass es sich um Rundungsfehler bei der verwendeten Bildfrequenz handelt. Die PS5 gibt nämlich eigentlich keine vollen 120 Hertz aus, sondern immer 119,88 Hertz. Für Fernseher ist das eigentlich kein Problem, mit VRR aber dann wohl schon, da es irgendwann zu einem De-Sync kommt.

Alle 8,3 Sekunden wird dann rein rechnerisch ein Frame ausgespart, der dann als Ruckler wahrgenommen werden kann, egal wie hoch die Bildwiederholrate des Spiels selbst ist. Das erklärt auch, wieso der kurze Ruckler im immergleichen Rhythmus auftritt.

Die PS5 gibt in vielen Situationen keine vollen 60 oder 120 Hertz, sondern 59,94 beziehungsweise 119,88 Hertz aufgrund von alten TV-Standards aus.

Nicht jedes Spiel betroffen! Digital Foundry schätzt, dass circa 70 bis 80 Prozent der getesteten PS5-Spiele betroffen waren, teilweise sogar dann, wenn sie in 60 – bzw. genauer 59,94 Hertz – ausgegeben werden.

Denn auch mit weniger als einem 120 fps-Modus lässt sich VRR in den Systemeinstellungen der PS5 und PS5 Pro forcieren, aber wohl eben auch nicht immer ganz fehlerfrei.

Es gibt aber auch einige Ausnahmen wie Dragon's Dogma 2 oder God of War Ragnarök, die nach knapp 20 Minuten Gameplay in über 60 fps keinerlei Ruckler zeigten, also nicht von dem Problem betroffen waren. Und diese Erkenntnis könnte einen spielübergreifenden Fix ziemlich schwierig machen.

Ein Software-Problem wäre der Worst Case

Sofern die Hertz-Diskrepanz nicht von einem Problem in der Systemsoftware der Konsolen, sondern von den Spielen verursacht wird, müssen Entwickler*innen noch einmal händisch einen Patch nachschieben.

Alex Battaglia mutmaßt unter anderem, dass der Fehler in der Entwicklungsumgebung von Sony stecken könnte. Veraltete Versionen vom VRR-Support könnten das Ruckeln verursachen, und ob da noch einmal bei jedem Spiel nachjustiert wird, wäre hochgradig fraglich.

Bis es zu einem Fix kommt, empfehlen die beiden Redakteure deshalb, nach Möglichkeit VRR ausgeschaltet zu lassen und eher auf feste 60 oder 120 fps zu setzen, sofern das entsprechende Spiel diese Ziele auch weitgehend stabil erreicht. Und nun ja... das ist heutzutage ja leider nicht immer gegeben.

Auf der Xbox gibt es keine Probleme: Um zu überprüfen, ob nicht auch einfach die Spiele generell Schuld sein könnten, wurde beispielsweise Kingdom Come: Deliverance 2 auf der Xbox Series X als Referenz herangezogen.

Dort kam es nach 20 Minuten Gameplay aber nicht zu einem Ruckeln, die Hertz-Unterschiede scheint es dort also nicht zu geben. Auf der PS5 und PS5 Pro ruckelte das Open World-RPG hingegen alle 8,3 Sekunden.

