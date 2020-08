Die erste PS5-Werbung ist da & Fans wittern den großen Info-Knall

Der Launch der PS5 rückt stetig näher, Infos zum genauen Release-Datum sowie zum Preis bleiben aber weiterhin ein Geheimnis und in der Community macht sich deshalb zunehmende Ungeduld breit. Nun gibt es aber immerhin ein Lebenszeichen: Sony hat den allerersten Werbespot zur PlayStation 5 veröffentlicht.

Das ist der erste PlayStation 5-Werbespot:

Das Video wurde bislang nur in Ungarn gezeigt. Viele Fans wittern darin allerdings ein Zeichen: Gibt es bald endlich neue Infos zu Sonys Next Gen-Konsole?

Verrät Sony bald endlich Release und Preis der PS5?

Warum ist der Spot so interessant? Viel spannender als der Spot selbst ist nämlich die steigende Vorfreude in der Community: Spieler*innen, unter anderem im Resetera-Forum, denken jetzt nämlich, dass die Veröffentlichung ein Startsignal für die längst überfällige Enthüllung des Preises und des Erscheinungstermins der PS5 sein könnte. "Das Release-Datum und der Preis müssten bald bekanntgegeben werden", schreibt beispielsweise "Skeff".

Und tatsächlich ist es sogar sehr gut möglich, dass uns in den nächsten Tagen wirklich neue Infos zur PS5 erwarten.

Gerüchte zur Preisgestaltung und zum Release-Datum des PS4-Nachfolgers tauchten in den letzten Tagen vermehrt auf: In einem Fortnite-Blogpost versteckt sich möglicherweise ein Hinweis auf die PS5-Releasewoche. Der bekannte Insider Roberto Serrano ließ sich auf Twitter sogar zu einer sehr selbstbewussten Aussage hinreißen und veröffentlichte den angeblichen Preis und den konkreten Release-Termin.

Was die Hoffnung auf einen baldigen Info-Drop außerdem steigen lässt? Insider Tidux behauptet auf Twitter, dass einige ausgewählte Medien und Influencer in Großbritannien in dieser Woche die Möglichkeit haben, die "PS5 in die Hände zu bekommen". Das dürfte heißen, dass ein ausgewählter Kreis an Personen die PS5 aktuell testen darf, was aber mit strengen Geheimhaltungsvereinbarungen verknüpft ist, wie er anfügt.

Vorausgesetzt, dass der Branchen-Insider Tidux Recht behält, wäre es möglich, dass wir nach Ablauf der Geheimhaltungspflicht mehr zur PS5 erfahren, sofern sie nicht schon vorher geleakt werden.

Vielleicht bedeutet der Werbespot aber auch nichts. Fest steht, dass sich Sony nicht mehr allzu viel Zeit mit der Enthüllung des Termins und des Kostenfaktors der PS5 lassen dürfte. Schließlich soll die Konsole Ende 2020 auf den Markt kommen und wir schreiben bereits Ende August.

Alle bislang offiziell veröffentlichten PS5-Infos findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht.