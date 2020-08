Hat Fortnite die Release-Woche von PS5 & Xbox Series X ausgeplaudert?

Offiziell wissen wir, dass die Xbox Series X im November 2020 und die PS5 Ende 2020 erscheinen soll, konkrete Release-Termine für die beiden Next Gen-Konsolen stehen aber noch aus. Einige Fans (via Reddit) wollen nun in einem Blogpost von Epic Games einen entscheidenden Hinweis gefunden haben: Vermutet wird, dass sowohl Xbox Series X als auch PS5 um den 17. November 2020 herum erscheinen könnten. Wir dröseln das aktuelle Gerücht für euch auf.

Das steckt hinter dem aktuellen Release-Gerücht zur PlayStation 5 und Xbox Series X

Was ist passiert? In einem Blogpost kündigt Epic mit "The Last Laugh" ein neues Cosmetics-Bundle für den Battle Royale-Shooter Fortnite an, dank dem sich Spieler*innen unter anderem das Kostüm des Batman-Bösewichts Joker werfen können. Das Bundle soll am 17. November für die PS4-, Xbox One- und Switch-Version von Fortnite erscheinen.

Es ist der nachfolgende Satz im Blogpost, der gerade für ein Raunen in der PS5- und Xbox Series X-Community sorgt und unterschiedlich interpretiert werden kann:

"[Das Bundle] wird außerdem rechtzeitig zum Release der PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen."

Hierbei kann es sich einfach nur um eine unglückliche Formulierung handeln: Womöglich meint Epic, dass das Fortnite-Bundle einige Zeit später für die PS5- und Xbox Series X-Versionen von Fortnite nachgeliefert wird. Einige Fans sehen darin allerdings einen deutlichen Hinweis auf die Release-Woche der PS5 und Xbox Series X.

Die PS5 und Xbox Series X-Gerüchteküche brodelt – und ist undurchsichtig

Vorab der Hinweis: Die Release-Daten von PS5 und Xbox Series X sind nicht offiziell bekannt, hierbei handelt es sich lediglich um ein Gerücht und darauf basierende Spekulationen, die ihr mit Vorsicht genießen solltet.

Die Spekualtionen dazu? Die Seite GamingBolt vermutet etwa, dass der Satz daraufhin deuten könnte, dass PS5 und Xbox Series X zeitgleich am Dienstag, den 17. November 2020 das Licht der Welt erblicken könnten. Einen simultanen Release der neuesten Konsolen-Flaggschiffe von Sony und Microsoft halten wir aber für unwahrscheinlich, zumindest wäre das ein Novum in der Historie der beiden Hersteller.

Reddit-Mitglied "Awkward_Silence" hat eine andere Theorie und spekuliert darauf, dass die PS5 und Xbox Series X in der Woche vom 13. bis zum 20. November 2020 erscheinen könnten."ecto_BRUH" geht einen Schritt weiter und vermutet daraufhin, dass die PS5 am Freitag, den 20. November aufschlagen könnte, da Sony in der Vergangenheit sowohl Konsolen als auch First Party-Spiele in der Regel freitags veröffentlichte: So kam die PS4 in den USA beispielsweise am 15. November 2013 (also an einem Freitag heraus), The Last of Us Part 2 (19. Juni) und Ghost of Tsushima (17. Juli) erschienen ebenfalls an diesem Tag.

Wie wahrscheinlich ist das? Ein PS5-Release am 20. November 2020 ist also nicht unwahrscheinlich, Vorsicht ist dennoch geboten, weil wir aktuell gar nicht wissen, ob die PS5 überhaupt im November 2020 auf den Markt kommt. Sony spricht aktuell offiziell ja nur von einem Release "Ende 2020".

Nur Microsoft hat bislang bestätigt, dass die Xbox Series X im November 2020 erscheint, bezüglich des konkreten Tages herrscht aber auch hier Unklarheit: Während einige Fans den Termin basierend auf dem aktuellen Fortnite-Blogpost in der Woche vom 13. bis 20. November ansiedeln, spricht ein älteres Gerücht hingegen für einen Release in der ersten November-Woche: Vor wenigen Tagen berichtete GamePro über einen Hinweis auf den Kartons der Xbox Series X-Controller, der darauf hinweist, die Geräte nicht vor dem 6. November 2020 zu verkaufen. Bei diesem Termin könnte es sich also vermutlich um den Release-Termin der Xbox Series X handeln, aber auch das ist natürlich nur reine Spekulation.

Fest steht, dass sich Sony und Microsoft nicht mehr allzu viel Zeit mit der offiziellen Bekanntgabe der Release-Daten ihrer neuesten Konsolen-Flaggschiffe lassen dürften, wenn sie in der Weihnachtssaison 2020 das Licht der Welt erblicken sollen. Schließlich haben wir bereits Mitte August, und die Fans werden zunehmend ungeduldiger.

Was wir offiziell über von PS5 und Xbox Series X wissen

Über den Releasetermin und den Preis der Next-Gen-Konsolen schweben bislang zwar noch Fragezeichen, dafür kennen wir aber bereits etliche handfeste Infos zur Hardware, neuen Features und ersten Spielen: Alle offiziellen Infos zur PS5 haben wir in eine große Übersicht für euch gepackt. In einem weiteren separaten GamePro-Artikel führen wir indes alle bislang bekannten Infos zur Xbox Series X für euch auf.