PS5 & Xbox Series X - Es ist endlich Zeit für eine bessere Akku-Anzeige!

Auch in der gerade angebrochenen Konsolengeneration spielen sie wieder eine wichtige Rolle: Die Akkulaufzeiten der Controller. Unsere Tests der Eingabegeräten für die PS5 und die Xbox Series X/S haben gezeigt, dass beide ordentlich lange durchhalten, der DualSense ist diesbezüglich wegen seiner stromfressenderen Features wie dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern etwas im Nachteil.

Aber trotz der guten Akkulaufzeiten bin ich sicherlich nicht der einzige, der regelmäßig den aktuellen Status des Controller-Akkus checkt, um herauszufinden, ob das Teil in der nächsten Zeit mal wieder an den Strom muss. Und ehrlich gesagt habe ich mich dabei sowohl bei der PS5 als auch bei der Xbox Series X/S jetzt schon mehrfach geärgert.

Warum? Weil mir sowohl Sony als auch Microsoft immer noch eine altmodische Akkustandsanzeige präsentieren, die nur bedingt gut ablesbar ist. Zur Erklärung: Die Akkuanzeige ist mit einem Balken gefüllt, der mit fortschreitender Benutzung immer schmaler wird und am Ende rot aufleuchtet, oben im Bild könnt ihr sehen, was ich damit ungefähr mein.

Der Autor



Tobias Veltin gehört vermutlich zu einer immer kleiner werdenden Fraktion der Spielerinnen und Spieler, die während des Spielens regelmäßig den Akkustand des Controllers checken. Auch wenn moderne Konsolen bei niedrigem Stand vorwarnen, weiß er nämlich, dass Controller gerne auch einfach ausgehen können - in Situationen, in denen man nicht will, dass sie ausgehen.