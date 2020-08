In den letzten zwei Tagen wurden im Rahmen der gamescom 2020 (Opening Night Live) sowie außerhalb der digitalen Spielemesse ganze 17 neue Games für PlayStation 5 und Xbox Series X vorgestellt (via Comicbook). Damit ihr bei all den Neuankündigungen nicht den Überblick verliert, haben wir alle in eine Liste gepackt. Die vielversprechendsten Spiele stellen wir außerdem kurz für euch vor.

Unknown 9: Awakening

Release: 2021 Plattformen: PS5, Xbox Series X, PC

In Unknown 9 schlüpft ihr in die Rolle von Haroona, die von ihren Visionen heimgesucht wird und eine mysteriöse Kraft verstehen muss. Spieler*innen erleben ihre Geschichte auf den Straßen von Kalkutta, Indien. Haroona wird von einem Mentor unterstützt, der ihr beibringt, die mysteriösen Kräfte zu nutzen und in eine Dimension zu reisen, die "The Fold" heißt.

Little Nightmares 2

Release: 11. Februar 2021 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC

Das niedliche, aber stets morbide Little Nightmares bekommt eine Fortsetzung. Die heißt schlicht Little Nightmares 2 und steckt uns in die Rolle einer neuen Spielfigur namens Mono, die von der aus dem ersten Teil bekannten Protagonistin Six begleitet wird. In Teil 2 dürfen wir uns nun auch gegen unsere Feinde wehren. Mehr Infos dazu lest ihr in unserer Preview:

Puyo Puyo Tetris 2

Release: 8. Dezember 2020 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch

Puyo Puyo könnte man als das japanische Tetris bezeichnen: Das Geschicklichkeitsspiel, in dem ihr kleine Kügelchen mit Glubschaugen nach Farben kombiniert, ist im Land der aufgehenden Sonne extrem beliebt.

Puyo Puyo Tetris verbindet beide Klassiker schließlich miteinander und erwies sich als Mehrspieler-Kracher. Im Winter bekommt der Titel einen Nachfolger spendiert, der unser Geschick in einer neuen Story-Kampagne ein weiteres Mal herausfordern will.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Release: 2021 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch

Lego Star Wars: The Skywalker Saga ist das bislang umfangreichste Spiel der LEGO-Reihe: Es wird über 500 Charaktere aus dem Star Wars-Universum beinhalten und dabei alle neun Episoden der Haupt-Saga behandeln: Von Episode 1 "Die Dunkle Bedrohung" bis Episode 9 "Der Aufstieg Skywalkers". Dabei können wir auf 24 Planeten das Lichtschwert schwingen, uns erwartet also wirklich ein echtes Klötzchen-Monster.

Weitere neu angekündigte Spiele für PS5 und Xbox Series X

12 Minutes - Release 2020 für Xbox One, Xbox Series X und PC

Sword of the Necromancer - Release 2020 u.a. für PS5 und Xbox Series X

Bridge Constructor: The Walking Dead - Release 2020 u.a. für PS5 und Xbox Series X

Override 2: Super Mech League - Release Ende 2020 u.a. für PS5 und Xbox Series X

Aragami 2- Release 2021 u.a. für PS5 und Xbox Series X

Blood Bowl 3 - Release 2021 u.a. für PS5 und Xbox Series X

BADA Space Station - Release Frühjahr 2021 u.a. für PS5 und Xbox Series X

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground - Release 2021 u.a. für PS5 und Xbox Series X

Lost at Sea - Release 2020 u.a. für PS5 und Xbox Series X

Ova Magica - Release 2022 u.a. für PS5 und Xbox Series X

Hyper Team Racoon - Release 2022 u.a. für PS5 und Xbox Series X

Sonzai - Release 2022 u.a. für PS5 und Xbox Series X

Nour: Play With Your Food - Release: TBA, u.a. für PS5 und PC

Die PS5 und Xbox Series X erscheinen Ende 2020. Microsoft hat bereits verkündet, dass der Xbox One-Nachfolger im November auf den Markt kommen wird, Sonys neuestes Konsolen-Flaggschiff hat noch kein Release-Fenster. Alle Infos zu den Next Gen-Konsolen findet ihr in unseren Übersichten:

