PS5, Xbox Series X/S & Switch: Neue Spiele liefern dicke Horror-Hoffnung

In unserer Release-Liste findet ihr wie gewohnt alle Veröffentlichungen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch, die in der Woche vom 25. bis zum 31. Januar 2021 erscheinen. Darunter befindet sich auch ein Highlight für Horror-Fans.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

The Medium

Release: 28. Januar 2021

28. Januar 2021 Plattform: Xbox Series X/S

Xbox Series X/S Genre: Horror

Das erwartet euch: The Medium versetzt uns - wie der Name schon vermuten lässt - in die Rolle eines Mediums. Soll heißen: Protagonistin Marianne, die wir in der Third-Person steuern, kann mit den Toten kommunizieren. Mehr noch: Sie kann sich in deren Welt bewegen, beziehungsweise erlebt beide Realitäten simultan.

So spielt es sich: Wir steuern sie in beiden Welten gleichzeitig auf einem Splitscreen. So kann es beispielsweise sein, dass wir in der Geisterwelt auf eine Treppe stoßen, die in der Realität bereits eingestürzt ist. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten oder Pfade. Natürlich lauern auf diesen auch diverse Gefahren. In den gezeigten Gameplay-Szenen versteckt Marianne sich beispielsweise vor einem wütenden, fast unsichtbaren Monster.

Neue Spiele für PS4 und PS5

26. Januar - Cyber Shadow

26. Januar - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

26. Januar - Dead Cells: Fatal Falls (DLC)

27. Januar - The Dark Eye: Memoria

27. Januar - The Dark Eye: Chains of Satinav

28. Januar - Disjunction

28. Januar - TOHU

28. Januar - MärchenForest

28. Januar - Sword of the Necromancer

28. Januar - Citizen Unite!: Earth x Space

28. Januar - Olija

28. Januar - Colossus Down

29. Januar - Silver Chains

29. Januar - Bonkies

29. Januar - Re:ZEO - Starting Life in Another World

29. Januar - The Pedestrian

29. Januar - Gods Will Fall

Weitere PS4/PS5-Spiele, die 2021 noch auf uns warten, findet ihr in den folgenden Release-Listen:

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

27. Januar - Hyposphere: Rebirth

27. Januar - The Dark Eye: Memoria

27. Januar - The Dark Eye: Chains of Satinav

28. Januar - Royal Tower Defense

28. Januar - Golden Force

28. Januar - TOHU

28. Januar - The Medium

29. Januar - Gods Will Fall

29. Januar - Outbreak: Epidemic Defenitive Edition

29. Januar - Another Dawn

29. Januar - Caves and Castles: Underworld

29. Januar - Bonkies

Was 2021 noch alles für die Xbox-Konsolen kommt, könnt ihr in dieser Release-Liste nachschauen:

Neue Spiele für Nintendo Switch

25. Januar - Solas 128

26. Januar - Cyber Shadow

26. Januar - Zombie Apocalypse

26. Januar - Ziggy the Chaser

27. Januar - Project Starship X

27. Januar - The Dark Eye: Memoria

27. Januar - The Dark Eye: Chains of Satinav

28. Januar - Heaven's Vault

28. Januar - Golden Force

28. Januar - Disjunction

28. Januar - Royal Tower Defense

28. Januar - Strange Field Football

28. Januar - Save Farty

28. Januar - Olija

28. Januar - The Choice of Life: Middle Ages

28. Januar - Sword of the Necromancer

28. Januar - Colossus Down

28. Januar - TOHU

28. Januar - SushiParty

28. Januar - MärchenForest

28. Januar - Citizen Unite!: Earth x Space

29. Januar - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

29. Januar - Burn! SuperTrucks

29. Januar - Cooking Festival

29. Januar - Caves and Castles: Underworld

29. Januar - Gods Will Fall

29. Januar - Bonkies

29. Januar - CROSSBOW: Bloodnight

Alle weiteren Nintendo Switch-Spiele für 2021 findet ihr in diesem separaten Artikel:

Übrigens: PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass gibt es auch noch!

Neben den neuen Releases kommt ihr im Januar 2021 auch auf andere Wege an Spiele. Wer Mitglied bei den entsprechenden Online-Diensten von Microsoft und Sony ist, sollte ausreichend Titel haben, die dabei helfen, den anhaltenden Lockdown zu ertragen.

Alle Infos zu euren Abos bekommt ihr hier:

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten?