PS5 zu zweit spielen: So meldet ihr einen zweiten Controller an und spielt im Koop

So spielt ihr zu zweit an eurer PS5.

Stellt euch mal vor: Es treffen sich gleich mehrere GamePro-Redakteure und -Redakteurinnen – die aufgrund von Pandemie und Online-Gaming noch nie mit mehreren Controllern an einer PS5 gezockt haben – zu einem gemütlichen Koop-Abend.

Der wird aber für gut eine Viertelstunde lahmgelegt, weil sie es einfach nicht hinbekommen, ihre DualSense- und DualShock-Gamepads korrekt anzumelden. Damit ihr nicht so lang herumprobieren müsst wie wir, könnt ihr euch an unsere Anleitung halten, mit der ihr schnell in ein lokales Multiplayer-Spiel hüpft.

Schritt 1: Einen zusätzlichen DualSense- oder DualShock-Controller an der PS5 anmelden

Als Erstes meldet ihr einen zweiten, dritten oder vierten Controller an der Konsole an. Am besten noch bevor ihr ein Spiel startet, da jeder Titel bei einer Controller-Anmeldung anders reagiert und den Prozess komplizierter machen könnte.

Damit der DualSense- oder DualShock-Controller mit eurer PS5 verbunden wird, könnt ihr zwei Anschlussmethoden nutzen:

Methode 1: Per Kabel

Hierbei stöpselt ihr euren Controller einfach mit dem mitgelieferten oder einem x-beliebigen anderen USB-Kabel an der Konsole an. Beim DualSense ist es immer ein USB-C-Stecker, beim DualShock 4 muss es ein Micro-USB-Kabel sein.

Dann drückt ihr die PlayStation-Taste, woraufhin der Controller aktiv wird.

Nachdem der DualSense- oder DualShock 4-Controller von der PS5 erkannt wurde, könnt ihr das Kabel entfernen.

Methode 2: Per Bluetooth

Falls ihr kein Kabel zur Hand habt, funktioniert die Verbindung auch per Bluetooth. Geht dafür im Systemmenü auf Zubehör und dann im Reiter Allgemein auf Bluetooth-Zubehör.

Haltet dann gleichzeitig die PlayStation- sowie die Share-Taste auf dem zweiten Controller gedrückt, bis die LED-Lampen am DualSense beziehungsweise die Lightbar am DualShock 4 schnell zu blinken beginnen.

Im Menü sollte dann unter gefundenes Zubehör der neue Controller aufgelistet werden. Wählt ihn jetzt einfach nur noch mit dem ersten Gamepad aus, um die kabellose Verbindung herzustellen.

So identifiziert ihr euren Controller

Nachdem die Verbindung zwischen Controller und PS5 hergestellt wurde, wird dem Gamepad eine Nummer zugewiesen. Beim DualSense signalisiert die Anzahl der leuchtenden LED-Lämpchen unter dem mittigen Touch-Pad, welche Nummer an ihn vergeben würde.

Bei diesem DualSense ist es folglich die Zwei:

Der DualShock 4 leuchtet hingegen in spezifischen Farben am Touch-Pad (ab Version 2) sowie oben an der großen Lightbar. Die Farben entsprechen den folgenden Nummern:

Controller 1 – Blau

– Blau Controller 2 – Rot

– Rot Controller 3 – Grün

– Grün Controller 4 – Pink

Beim DualShock 4 müsst ihr außerdem eine Einschränkung unbedingt beachten: PS5-Spiele können mit dem PS4-Pad nicht gespielt werden! Handelt es sich um einen Cross Gen-Titel, den ihr zocken wollt, müsst ihr euch in dem Fall also die PS4-Version eines Spiels herunterladen.

Schritt 2: Benutzer hinzufügen oder vorhandenes Profil nutzen

Mit dem Druck der PlayStation-Taste solltet ihr ein neues Menü aufgerufen haben, das in etwa so aussieht:

In unserem Beispiel ist bereits ein Profil auf Controller Nummer 1 eingeloggt, bei euch wahrscheinlich auch. Ihr müsst nun festlegen, mit welchem Profil der zweite Controller verknüpft werden soll. Habt ihr für eure Freund*innen noch keines auf der PS5 angelegt, dann geht ihr auf Benutzer hinzufügen.

Daraufhin habt ihr die Wahl zwischen zwei Optionen:

Option 1: Auf dieser PS5 einen Benutzer hinzufügen Hierüber könnt ihr ein Profil erstellen, für das Spielstände gespeichert und Trophäen freigeschaltet werden. Ihr durchlauft dabei die Kontoerstellung, genau wie bei eurem Hauptprofil. Alternativ könnt ihr euch auch mit einem bereits vorhanden PSN-Account anmelden, beispielsweise ganz simpel über einen QR-Code in der PlayStation-Handy-App.

Auf dieser PS5 einen Benutzer hinzufügen

Per QR-Code klappt es am Handy am schnellsten mit dem PSN-Login. Geht dafür in der PlayStation-App auf das [Zahnrad] und dann unter [Konsolenverwaltung] auf [QR-Code scannen].

Option 2: Als einmaliger Gast spielen Anmelden: Ihr könnt einen Gastzugang nutzen, für den keine Speicherstände angelegt, aber Trophäen freigeschaltet werden. Über Anmelden könnt ihr dabei genau wie beim Hinzufügen eines Benutzers ein bestehendes PSN-Profil verwenden, das beim Ausschalten der PS5 allerdings wieder von der Konsole verschwindet. Schnelles Spiel: Ihr könnt auch gänzlich auf die Profilanmeldung oder -erstellung verzichten und einfach einen unbenannten Gastzugang verwenden. Für diesen werden dann weder Spielstände angelegt noch Trophäen freigeschaltet. Aber ihr kommt, wie der Name verrät, am schnellsten und einfachsten in eine Multiplayer-Partie.

Als einmaliger Gast spielen

Mehr zur Erstellung eines PlayStation-Profils oder PSN-Accounts erfahrt ihr hier:

Schritt 3: Im Spiel zu zweit, dritt oder viert zocken

Habt ihr die zusätzlichen Controller an der PS5 angemeldet und jeweils einem Profil beziehungsweise Gastzugang zugewiesen, könnt ihr auch schon in den Multiplayer-Modus eures gewünschten Spiels gehen.

Hier zeigt dann zumeist eine Einblendung an, dass ihr eine bestimmte Taste drücken müsst, um die Kontrolle über einen Charakter zu übernehmen.

Der Beitritt ins Couch-Koop-Spiel führt euch meist in ein Menü mit einer Eingabeaufforderung. Bei Overcooked findet ihr sie zum Beispiel direkt im Hauptmenü.

Kommt dabei am besten nicht durcheinander und kombiniert "Spieler 1" mit "Controller 1". Zumeist entsprechen die "Spieler"-Angaben aber auch schon der Nummerierung eures Controllers.

Das war es dann auch schon. Eigentlich ist die Funktion ganz simpel und funktioniert beim DualSense- und DualShock-Controller nahezu gleich.

So steuert ihr mit einem zusätzlichen Controller das PS5-Menü: Grundsätzlich kann nur der erste Controller das PS5-Menü bedienen. Haltet ihr jedoch auf einem der anderen Controller die PlayStation-Taste gedrückt, kann dieser Spiele starten oder Einstellungen vornehmen.

Oh! Und falls ihr die PlayStation-Taste auf einem der zusätzlichen Controller kurz drückt, wird bei Gastzugängen und neuen Profilanmeldungen das Tutorial zum Control Center der PS5 eingeblendet. Kennt ihr euch mit der Konsole aus, könnt ihr per Viereck die Tour durch das Hauptmenü aber auch getrost abbrechen.

Controller und Profile wieder abmelden

Habt ihr genug vom Multiplayer und wollt wieder allein zocken, könnt ihr die zusätzlichen Profile auch ganz einfach abmelden.

Öffnet dafür die Schnellwahlleiste mit der PlayStation-Taste, geht auf das Profil-Icon neben dem Power-Symbol und drückt auf Ausloggen. Dann ist das Profil abgemeldet und der Controller selbst schaltet sich automatisch aus.

Über dasselbe Icon könnt ihr zudem das Benutzerprofil wechseln, falls ihr euch zuvor verklickt habt.

Wir wünschen euch einen entspannten Koop-Abend und hoffen, dass ihr euch nicht so die Haare raufen musstet, wir wir!