Ihr sucht eine gute PSN-ID? - Dieser coole Namens-Generator hilft

Ab sofort könnt ihr eure PSN-ID ändern und peinliche oder längst ausgediente Namen durch einen frischen austauschen. Doch nicht jeder kommt sofort auf eine gute neue ID, auf die man langfristig noch stolz ist. Aber keine Panik, dafür gibt es ja allerhand Namensgeneratoren. Wir zeigen euch den coolsten.

So findet ihr den besten PSN-Namen

Wer wie ich einfach so "Nickname-Generator" in die Google-Suchleiste wirft, wird auf allerhand Schrott stoßen und erhält am Ende bekloppte Vorschläge wie "Lindy", "Chilly Linda" oder "Air-conditioned Linda" (?).

Diese Generator taugt: Die Seite fantasynamegenerators.org bietet im Gegensatz zu vielen anderen Generatoren allerdings durchaus brauchbare Namen. Das Besondere: Hier könnt ihr Nicks nach bestimmten Kategorien filtern.

So werden beispielsweise unter "Fantasy Names" etwa Namen für Mutanten (Cloak!), Dämonen (Muz'garad!) oder Drachen (Nezzurrinth, Eater Of All!) generiert.

Unter "Pop Culture" hingegen findet ihr Nicks, die von etlichen Filmen, Serien oder Spielen inspiriert wurden. Denn wer wollte nicht schon immer seinen perfekten The Legend of Zelda-Goronen-Namen finden (Meldadulgos).

Wie ihr eure PSN-ID ändert, was ihr dabei beachten müsst und welche Risiken damit verbunden sind, erklären wir euch hier.

Ändert ihr euren Namen oder behaltet ihr den alten?