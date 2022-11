Sony will anscheinend viele, leichte Platin-Spiele aus dem PlayStation-Store verbannen

Ramschige Spiele, die euch innerhalb von Minuten Platin-Trophäen garantieren, bereiten Sony seit einiger Zeit Kopfzerbrechen. PlayStation-Fans wird der Store zugemüllt, wodurch sie es schwerer haben, interessante Spiele zu finden. Entwickler*innen ärgern sich hingegen über die geringere Sichtbarkeit ihrer Titel. Beide Parteien können nun aufatmen, da Sony scheinbar neue Richtlinien festgelegt hat, die den leichten Platin-Spielen den Kampf ansagen.

Duplizierte Spiele und Spam sollen ausgeschlossen werden

Wie die Seite DexDotExe berichtet, hat sich Sony in einem Schreiben an Entwickler*innen gerichtet, in denen das Problem von billigen Trash-Spielen mit rasant schnell freischaltbaren Trophäen angesprochen wird.

Besonders die mehrfachen Veröffentlichungen mit leicht abgeänderten Grafiken sind ein Dorn im Auge des PlayStation-Herstellers. Mal müssen wir Tacos, Brownies oder andere Nahrungsmittel zum Hüpfen bringen, mal Tierchen streicheln. Dafür reicht häufig eine Taste.

Die Anpassungen sind leicht durchgeführt, wodurch eine wahre Schwemme an solchen Titeln im Store landet. Zumeist sogar als Dopplung mit einer PS4- und PS5-Version. Darunter leidet nicht nur die Wertigkeit von Platin-Abschlüssen, sondern auch die Sichtbarkeit von anderen Indie- und Vollpreisspielen, weswegen bereits die Sortierung der "Neuveröffentlichungen"-Rubrik mit (zuerst) mäßigem Erfolg geändert wurde:

24 1 Mehr zum Thema Sony versucht leichte Platin-Spiele aus dem Rampenlicht zu drängen, scheitert aber kläglich dabei

Sony geht endlich einen Schritt weiter: In dem Brief hält das Unternehmen fest, dass duplizierte Inhalte im PlayStation Store identifiziert und ihre Entwickler*innen mit Sanktionen belegt werden. Die Maßnahmen reichen von Einschränkungen bei der Sichtbarkeit im Store bis hin zur kompletten Entfernung oder Ablehnung beim Veröffentlichungsprozess.

Hier die komplette Liste aller Sanktionen:

Ausschluss von Spielen aus kuratierten Listen

Sichtbarkeit im PlayStation Store ist eingeschränkt

Inhalte werden nicht mehr automatisch unter "Neue Spiele“ geführt

Spiele werden nicht länger im PlayStation Store gelistet

Titel können nicht mehr über die Suche gefunden, sondern nur noch über Direktlinks von der Webseite oder der Mobile-App aus aufgerufen werden

Der "CertOps"-Prozess wird verschärft, dabei handelt es sich um die Datenbankführung auf Seiten Sonys, in der Spiele, Patches und Download-Inhalte zertifiziert werden

Inhalte dürfen nicht veröffentlicht werden, bis die beanstandeten Richtlinienverletzungen korrigiert wurden

Weniger Review Slots sind verfügbar (es geht aber nicht hervor, ob es sich um die Verfügbarkeit von Download-Codes für Spieletester oder den Zertifizierungsprozess seitens Sony handelt)

Inhalte können komplett entfernt werden

Bestehende Inhalte können vom PlayStation Store entfernt werden, bis die Richtlinienverletzungen beseitigt wurden

Der Account für Spiele-Studios kann eingefroren oder aufgelöst werden, wahlweise sofort oder nach mehreren Ablehnungen von Spielen oder deren Entfernung aus dem Store Eingefrorene Konten können nicht länger Spiele einreichen, bereits veröffentlichte Inhalte verbleiben aber im Store, wenn sie den Richtlinien entsprechen Ein aufgelöster Partner-Account bedeutet, dass alle Inhalte des Publishers vom PlayStation Store entfernt werden



Jede Menge leichte Platin-Spiele wären betroffen

Die vorgenommenen Schritte sind also ziemlich drastisch. Welche Spiele gegen die Richtlinien verstoßen, geht sehr klar aus dem Schreiben hervor:

Produkte, deren Funktionalität und/oder Assets (also Texturen, Charaktermodelle und Co.) kopiert werden oder nicht bedeutsam im Hinblick auf bereits veröffentlichte Produkte abgeändert wurden zählen unabhängig von der Historie des Publishers als Spam oder Duplikat.

Unter diese Beschreibung fallen viele Reihen leichter Platin-Titel, die mit marginalen Veränderungen neu aufgelegt wurden.

Sony beschreibt außerdem einen Lösungsansatz, der aber wohl auf nicht viel Gegenliebe bei Platin-Jagenden treffen wird: Möchte ein Studio mehrere Produktvarianten mit minimalen Abweichungen bei der Funktionalität und den Assets veröffentlichen, dann solle das über kleine Updates für ein einziges Produkt geschehen. Updates und Download-Inhalte sind von Platin-Pokalen aber ausgeschlossen.

Leichte Platin-Spiele werden nicht grundsätzlich verboten, aber massiv eingedämmt

Ein großer Vorteil für Entwickler*innen von Ramsch-Spielen war bislang, dass sie ihre Arbeit theoretisch bis in die Unendlichkeit fortsetzen konnten, ohne Konsequenzen zu fürchten. Der Produktionsaufwand war sehr gering, der Ertrag durch die Sammelwut einiger Fans hoch.

Nun werden sie dazu angehalten, tatsächlich Aufwand in ihre Spiele zu stecken, um nicht als duplizierter Inhalt zu gelten. Vielleicht entdecken wir dadurch ja in Zukunft wieder so herrlich kuriose Spiele wie My Name is Mayo, in denen immerhin eine witzige Geschichte in den Trophäentexten verborgen ist.

Keine Sorge, ihr werdet auch zukünftig noch dieses Mayo-Glas im Store sehen:

0:42 My Name is Mayo 2 - Teaser-Trailer zum Spiel mit der einfachen Platin-Trophäe

Denn eines ist sicher: Die Easy-Platin-Spiele wird es weiterhin geben, dafür ist der Bedarf durch Trophäenjäger*innen zu hoch. Es wird sie aber aller Voraussicht nach mit dem Greifen der Richtlinien nur noch in eingeschränkter Stückzahl zu kaufen geben.

Freut ihr euch darüber, dass Sony den Store aufräumen möchte?