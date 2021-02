Wie wir bereits wissen, hat Sony einen Nachfolger des PSVR-Headsets in Arbeit, der frühestens 2022 erscheinen wird. Das ist aber nicht alles. Die VR-Brille soll von komplett neuen Controllern begleitet werden, die speziell auf das VR-Erlebnis zugeschnitten sind. Für eine möglichst starke Immersion werden einige Funktionen des DualSense-Controllers der PS5 übernommen, wie Sony im Playstation Blog mitteilt.

Neue Controller sind bitter nötig: Es ist absolut an der Zeit, dass Sony besseres VR-Zubehör veröffentlicht. Die mit PSVR kompatiblen Move-Controller stammen noch aus PS3-Zeiten. Und die dazugehörige Kamera basiert mehr oder weniger auf der Eye-Toy-Technologie der PS2. PSVR wirkt im Rückblick ein wenig wie ein Experiment. Umso mehr Grund haben wir, uns auf das neue Gerät zu freuen.

PSVR mit haptischem Feedback?

Diese Funktionen des DualSense könnten übernommen werden: Natürlich werden die PSVR 2-Controller eine Bewegungssteuerung bieten, wie sie im DualSense und auch im DualShock 4 verbaut ist. Interessant sind aber vor allem die adaptiven Trigger, die beispielsweise einen Widerstand simulieren können. In VR könnte dieses Feature noch besser zur Geltung kommen.

Ansonsten ist die Rede von einem "Fokus auf großartige Ergonomie". Wir können also mit einem speziell auf VR ausgerichteten Design rechnen, das mit den Move-Controllern nichts mehr zu tun hat. Ein von Sony eingereichtes Patent suggeriert, dass auch das VR-Headset selbst in der Lage sein könnte, uns haptisches Feedback zu geben. In diesem Jahr erscheint PSVR 2 jedoch nicht mehr.

Freut ihr euch auf Sonys neues VR-Headset und die dazugehörigen Controller?