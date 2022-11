PSVR 2: Nicht alle PSVR-Spiele sind verloren, manche bekommen ein Gratis-Upgrade

Das PlayStation VR 2-Headset setzt auf eine neue Technik. Das macht es schwierig bis unmöglich, die alten PSVR-Spiele einfach auf dem Nachfolgemodell zu spielen. Offiziell hat Sony bereits bekannt gegeben, dass PSVR2 nicht abwärtskompatibel sein soll. Aber bei einigen Titeln könnt ihr trotzdem Glück haben, manche Spiele bekommen ein Gratis-Upgrade.

Gratis-Upgrade für PSVR 2-Spiele angekündigt, aber nicht bei allen

Im Rahmen der Ankündigung von elf PSVR 2-Spielen haben drei Entwicklerstudios verraten, dass sie die neuen Versionen ihrer Spiele auch als Gratis-Upgrade anbieten. Wer das PSVR-Original gekauft hat, muss für die PSVR2-Fassung dann also nicht noch einmal in die Tasche greifen.

Aktuell sind es zwar nicht viele Titel, aber immerhin gibt es Hoffnung und nicht alles ist verloren. Gut denkbar wäre auch, dass diesem Beispiel noch weitere Studios und Spiele folgen. Ob es sich dabei um Eigeninitiative oder Sonys Vorgaben handelt, bleibt unklar.

Diese Spiele sind dabei:

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After the Fall

Alle drei Beschreibungstexte der hier aufgeführten Spiele machen im PlayStation Blog explizit deutlich, dass es ein kostenloses Upgrade geben wird. Da es bei den anderen nicht dabei steht, ist vorerst davon auszugehen, dass es auch nicht der Fall sein wird.

Aber es dauert noch eine Weile, bis das neue Virtual Reality-Headset auf den Markt kommt und bis dahin kann sich natürlich auch noch einiges ändern. Einen Launch-Termin für Sonys PSVR 2 gibt es seit Kurzem ebenfalls endlich. Der Release soll am 22. Februar 2023 erfolgen und der Preis übertrifft sogar die PS5.

Alle bisher offiziell angekündigten Titel findet ihr hier in unserer GamePro-Übersicht:

32 4 PSVR 2: Alle bislang bestätigten VR-Spiele für PS5 im Überblick

Hier könnt ihr euch die Funktionen der neuen Virtual Reality-Brille im Video ansehen:

1:58 PSVR 2 - Neuer Trailer stellt euch alle Features der VR-Brille genauer vor

Wir konnten die PSVR 2-Brille auch schon ausprobieren. Sie hat uns vor allem, aber nicht nur in Kombination mit Horizon: Call of the Mountain ordentlich aus den Socken gehauen. Die ausführliche GamePro-Preview dazu findet ihr hier.

Für welche Spiele wünscht ihr euch ein kostenloses Upgrade auf die PSVR2-Version? Was sagt ihr zu PSVR 2 allgemein?