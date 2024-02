PSVR2 zum Top-Preis kaufen: VR-Headset für PS5 nur kurze Zeit fast 100€ günstiger im Angebot!

Neben vielen weiteren Gaming-Angeboten wie der PS5 Slim gibt's bei MediaMarkt jetzt auch das PSVR2 Headset günstig.

MediaMarkt hat seine große Mehrwertsteuer-Aktion 2024 gestartet, durch die ihr jetzt 15,966 Prozent Rabatt auf fast das gesamte Sortiment des Händlers bekommt. Das führt zu vielen günstigen Schnäppchen, unter denen sich auch PlayStation VR2 befindet. Das VR-Headset für PS5, das sehr preisstabil ist und nach seinem Release Anfang 2023 lange Zeit nur schlecht verfügbar war, kostet jetzt nur noch 504,20€ statt 599,99€. Hier geht’s zum Deal:

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei Saturn. Bei beiden Shops hat die MwSt-Aktion noch viele weitere tolle Gaming-Schnäppchen zu bieten. Sogar die PS5 Slim und Nintendo Switch OLED sind mit dabei. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Was bietet das PlayStation VR2 Headset?

PSVR2 bietet beeindruckende Technik und auch die Spiele-Bibliothek wird so langsam umfangreicher.

Starke Technik: Technisch zeichnet sich das PlayStation VR2 Headset unter anderen durch die flüssige Darstellung von Bewegungen dank des 120Hz-Displays und durch das ungewöhnliche weite Sichtfeld von 110 Grad aus. Dadurch kann man sich viel leichter in die virtuellen Welten hineinversetzen. Auch die Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln pro Auge kann sich sehen lassen.

Integrierte Kameras & neue Motion Controller: Im Gegensatz zum ersten PSVR-Headset werden diesmal neue Motion Controller direkt mitgeliefert. Diese funktionieren nicht nur präzise, sondern liegen auch gut in der Hand. Wie bei der Meta Quest sind zudem Kameras direkt ins Headset integriert, um eure Bewegungen im Raum zu tracken. Ihr braucht also keine separate Kamera mehr.

Eye Tracking: Ein ganz besonderes Feature, das PSVR2 vielen anderen VR-Headsets voraus hat, ist das neue Eye Tracking. Ihr könnt dadurch allein mithilfe der Bewegungen eurer Augen durch Menüs navigieren, was eine unkomplizierte und intuitive Bedienung möglich macht.

1:17 Resident Evil 4 Remake bekommt endlich neuen Modus und liefert damit das letzte PSVR-Highlight 2023

Die besten Spiele: Zu den besten Spielen, die ihr momentan auf PSVR2 spielen könnt, gehören die VR-Modi zu großen Titeln wie Gran Turismo 7, Resident Evil Village oder No Man’s Sky. Im Dezember wurde zudem der VR-Modus des Resident Evil 4 Remakes exklusiv für PSVR2 nachgeliefert. Auch den stilvollen Shooter Synapse oder das grafisch beeindruckende Horizon: Call of the Mountain gibt es nur für PlayStation VR2. Daneben sind bereits viele hochkarätige Indie-Titel für die Platform erschienen.

