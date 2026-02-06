PSVR2 im Angebot: MediaMarkt bietet besten Preis des Jahres!

Jetzt könnt ihr euch günstig die PSVR2-Brille schnappen und VR-Spiele auf PS5 spielen.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade das PlayStation VR2 Headset für PS5 günstig abstauben. Durch einen neuen Sale bekommt ihr jetzt nämlich Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet, was im Fall von PSVR2 zum laut Vergleichsplattformen bislang besten Preis des Jahres führt. Hier geht's direkt zum Deal:

Da der Preis für PSVR2 ohnehin schon stark gesunken ist, kommt ihr durch den Extra-Rabatt gut 220€ günstig als zum Release weg. Daneben führt der Mehrwertsteuer-Sale bei MediaMarkt übrigens noch bei vielen anderen Gaming-Produkten zu Top-Preisen, darunter die PS5 Pro und die Nintendo Switch 2. Die Angebote laufen noch bis Montag, falls sie nicht vorher vergriffen sind. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Starke Technik für PS5 und PC: Das kann das PlayStation VR2 Headset!

Im Gegensatz zum Vorgänger bietet PSVR2 integrierte Kameras und hochwertige Motion Controller.

Das PlayStation VR2 Headset für PS5 ist ein gewaltiger technischer Fortschritt gegenüber seinem Vorgänger für PS4. Nicht nur liefert die Auflösung von 2000 X 2040 Pixeln pro Auge rund viermal so viele Bildpunkte wie zuvor, diesmal sind die Kameras zur Erfassung der Bewegungen im Raum auch direkt ins Headset integriert, sodass der komplizierte Aufbau mit der externen Kamera entfällt. PSVR2 braucht nur noch ein einziges Kabel zur Verbindung mit der PS5-Konsole.

Außerdem werden nun hochwertige Motion Controller, die man sich bei PSVR1 noch extra dazukaufen musste, direkt mitgeliefert. Mit Eyetracking gibt es zudem ein neues Feature, das PlayStation VR2 seinen Konkurrenten wie der Meta Quest 3 voraus hat: Ihr könnt manche Elemente allein durch die Bewegung eurer Augen steuern, was beispielsweise die Navigation durch Menüs sehr schnell und intuitiv macht.

Das PSVR2-Headset (rechts) im Vergleich mit seiner Konkurrenz, der Meta Quest 3 (links) und der Pico 4 Ultra.

Durch einen Adapter (der aber separat dazugekauft werden muss!) ist die PSVR2-Brille inzwischen auch mit dem PC kompatibel. Damit ist sie das einzige VR-Headset, durch das ihr sowohl PS5-Exclusives wie Horizon: Call of the Mountain und die VR-Modi von Spielen wie Resident Evil 4 und Gran Turismo 7 spielen als auch die riesige Bibliothek an VR-Spielen auf Steam mit Titeln wie Half-Life Alyx nutzen könnt.

Der größte Nachteil von PlayStation VR2 gegenüber der Meta Quest 3 bleibt aber natürlich, dass ihr für PSVR2 nach wie vor eine PS5 oder einen PC braucht, während die Meta Quest 3 auch völlig eigenständig und komplett kabellos funktioniert. Falls euch dieser Punkt wichtiger ist als Eyetracking und exklusive PS5-Spiele, könnt ihr bei MediaMarkt aktuell auch die Meta Quest 3S günstiger abstauben: