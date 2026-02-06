Diese Soundbar mit brachialem Sound & Dolby Atmos ist DER Geheimtipp bei der MediaMarkt MwSt-Aktion!

Edles Design trifft auf hervorragenden Sound: Die PEAQ ICONIQ Harmony 1 ist die ideale und preiswerte Ergänzung für euer Heimkino!

Wer von euch schaut Filme noch über die mickrigen Standard-Lautsprecher des Fernsehers? Ich habe das viel zu lange gemacht, bis ich die PEAQ ICONIQ Harmony 1 aus der exklusiven Robbie Williams Kollektion bei mir im Wohnzimmer installiert habe. Normalerweise bin ich bei "Eigenmarken" immer ein bisschen skeptisch, aber da PEAQ hier direkt mit MediaMarktSaturn und meinem Pop-Idol aus Großbritannien zusammengearbeitet hat, war meine Neugier geweckt.

Und das Timing könnte nicht besser sein! Aktuell läuft bei MediaMarkt die MwSt-Aktion. Das bedeutet für euch: Der ohnehin schon faire Preis wird noch einmal massiv gedrückt. Wenn ihr also satten Kinoklang für schmales Geld sucht, ist jetzt der Moment gekommen, wo ihr euer Sparschwein schlachten solltet.

Ein Design, das "Let Me Entertain You" schreit

Das Erste, was mir beim Auspacken auffiel, war die Optik. Wir reden hier nicht von einem schwarzen Plastikklotz, der unter dem Fernseher verstaubt. Die Harmony 1 gehört zur ICONIC Audiolinie und trägt stolz die Handschrift von Robbie Williams. Die goldenen Applikationen und die dezente Unterschrift des Entertainers geben dem Ganzen einen extrem hochwertigen Touch, selbst wenn ihr keine Robbie-Fans seid.

200 Watt, Dolby Atmos & 5.1.2: Surround-Sound-Klangriegel zum Tiefpreis

Kommen wir zum Eingemachten – dem Sound. Ich war wirklich baff, was aus dieser schlanken Bar herauskommt. Die Harmony 1 arbeitet mit einem 5.1.2-Kanal-System. Falls euch das nichts sagt: Das bedeutet, ihr habt nicht nur Front- und Seiten-Lautsprecher sowie einen Subwoofer, sondern auch zwei nach oben gerichtete Kanäle.

Dank Dolby Atmos wird der Sound von der Decke reflektiert. Wenn im Film ein Hubschrauber über die Szene fliegt, hört es tatsächlich so an, als würde der Klang von oben kommen. Mit einer Gesamtleistung von 200 Watt hat das Teil ordentlich Wumms: Als wir uns Furiosa: A Mad Max Saga reingezogen haben, waren wir sehr froh über unsere überaus kulanten Nachbarn, die dankenswerterweise nicht die Polizei gerufen haben.

Der schicke Subwoofer beliefert eure Ohren mit sattem, aber präzisem Bass.

Die wichtigsten Features auf einen Blick:

5.1.2-Kanal-System: Echter Surround-Sound mit dedizierten Höhenkanälen.

Echter Surround-Sound mit dedizierten Höhenkanälen. Dolby Atmos Support: Dreidimensionales Klangerlebnis für echtes Kino-Feeling.

Dreidimensionales Klangerlebnis für echtes Kino-Feeling. 200 Watt Gesamtleistung: Kraftvoller Sound, der auch große Räume mühelos füllt.

Kraftvoller Sound, der auch große Räume mühelos füllt. Bluetooth 5.3: Stabilstes Streaming direkt von eurem Smartphone oder Tablet.

Stabilstes Streaming direkt von eurem Smartphone oder Tablet. Vielseitige Anschlüsse: HDMI-ARC, Optischer Ausgang, AUX und USB.

HDMI-ARC, Optischer Ausgang, AUX und USB. Robbie Williams Design: Goldene Applikationen und exklusive Signature-Optik.

Einstecken und loslegen

Ich bin ehrlich: Ich hasse komplizierte Setups, wo man viel herumkabeln muss. Ich bin eher so der Plug'n'Play-Typ. Bei der PEAQ ICONIQ Harmony 1 war ich in weniger als fünf Minuten fertig. Das Zauberwort hierbei heißt HDMI-ARC: Ihr verbindet die Soundbar einfach mit dem entsprechenden HDMI-Slot eures Fernsehers, und schon wird der Ton übertragen. Das Beste daran? Ihr könnt die Lautstärke der Soundbar meistens direkt über eure normale TV-Fernbedienung steuern.

Wenn der Fernseher mal aus bleibt, nutze ich die Bar einfach als Lautsprecher für meine Playlists. Dank Bluetooth 5.3 bricht die Verbindung auch nie ab, egal ob ich gerade in der Küche bin oder auf dem Sofa fläze.

Mein Fazit: Warum diese Soundbar ein echtes Highlight bei der MwSt-Aktion ist

Ich habe in den letzten Jahren einige Soundsysteme gehört, aber die Kombination aus Design, Dolby Atmos und dem aktuellen Aktionspreis bei MediaMarkt machen die PEAQ ICONIQ Harmony 1 zum echten Heimkino-Geheimtipp. Wer also Lust auf packende Filmabende oder fette Beats hat, sollte die Harmony 1 im Zuge der MwSt-Aktion auf jeden Fall in die engere Auswahl nehmen.

Mein Tipp: Wartet nicht zu lange. Die MwSt-Aktionen bei MediaMarkt sind oft schneller vorbei, als man "Rock DJ" rufen kann, und die ICONIC-Serie ist ein Verkaufsschlager.