Ihr fühlt euch in P.T. ständig beobachtet? Kein Wunder, es stimmt

P.T. genießt Kultstatus, obwohl es sich bei dem spielbaren Teaser nur um eine kurze Demo handelt. Das liegt daran, dass diese kurze Demo völlig ausreicht, um selbst hartgesottenen Horror-Fans das Fürchten zu lehren. Was wir unter anderem natürlich Hideo Kojima, dem speziellen Darreichungs-Format und der anschließenden Einstellung von Silent Hills verdanken. Aber es gibt noch einen weiteren guten Grund für den Horror, der jetzt erst gefunden wurde. Selbst viele Jahre nach Launch hütet P.T. immer noch Geheimnisse und versetzt Spieler in Angst und Schrecken – vorausgesetzt,sie haben P.T. nie gelöscht.

Kamera-Hack zeigt: In P.T. lauert Lisa permanent direkt hinter euch

Ihr werdet wirklich verfolgt: Falls ihr beim P.T.-Spielen immer das Gefühl hattet, von hinten beobachtet zu werden, könnt ihr beruhigt sein – oder auch nicht. Euer Gefühl trügt jedenfalls nicht, ihr wurdet tatsächlich permanent verfolgt.

Wer die irritierenden Schatten und Geräusche kaum aushält, dürfte sich mehrmals in P.T. umgedreht haben, um nachzusehen, ob da nicht irgendjemand oder irgendetwas hinter ihm lauert. Auch wenn dann nie etwas zu sehen war: Lisa war trotzdem da.

In P.T., it's common to hear noises as if Lisa is right behind you, or see weird shadows moving around in front of you, but when you turn around, there's nothing there. I hacked the game to allow the player to see behind them without actually turning around and... pic.twitter.com/bj1P0ymIZ6 — Lance McDonald (@manfightdragon) September 9, 2019

Das zeigt jetzt ein neuer Kamera-Trick. Lance McDonald ist es nämlich gelungen, die Kamera in P.T. zu manipulieren. Und zwar so sehr, dass er offenbar jede Menge interessante Geheimnisse lüften konnte. Lisa verfolgt uns anscheinend ab dem Moment, in dem wir die Taschenlampe bekommen.

She actually attaches to the player's back as soon as you get the flashlight, here, I demonstrate how you can see some strange shadows. I then lock the camera in place and walk forward, showing how she's always there... following you... pic.twitter.com/zarhwjNmZz — Lance McDonald (@manfightdragon) September 9, 2019

Laut Lance McDonald gibt es mit der frei beweglichen Kamera so viele Kuriositäten zu entdecken, dass es für ein ganzes Video reicht. Das kündigt er jedenfalls via Twitter an.

For context: after months of trying, I’ve finally patched P.T. to get manual control of the camera and get a look at some of the weird stuff that happens just outside of the players’ view. I’m excited to show you weird, new things from a lost game. https://t.co/rsI336zIzS — Lance McDonald (@manfightdragon) September 8, 2019

Haltet euch also fest: Da wartet wohl noch sehr viel mehr Horror in den Tiefen des P.T.-Codes. Wer Lance McDonald unterstützen will, kann das über Patreon tun, hier geht es zu seinem YouTube-Account. Ihm verdanken wir unter anderem auch jede Menge Geheimnisse, Boss-Gegner und unveröffentlichtes Material aus Bloodborne.

Wie fühlt ihr euch jetzt?

