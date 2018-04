Playerunknown's Battlegrounds hat dem Battle Royale-Spielprinzip zu enormer Berühmtheit verholfen. Jetzt testen die Entwickler allerdings einen Modus, der völlig anders funktioniert. Nachdem sie "War" zunächst unangekündigt ins Spiel gebracht haben, wissen wir jetzt mehr zur neuen Spielvariante.

Bei War greift nicht mehr das Prinzip, dass der letzte Überlebende (oder das entsprechende Team) gewinnt. Stattdessen bekommen wir es mit einem herkömmlichen Team Deathmatch-Modus zu tun, in dem wir Punkte sammeln und vor allem auch respawnen können. Das macht das Gameplay deutlich actionreicher, schneller und kompakter.

Neue PUBG-Modus "War" setzt auf schnelles Team-Deathmatch

Während sich im Battle Royale alles darum dreht, möglichst lang am Leben zu bleiben, können wir im neuen PUBG-Modus War nach einer kurzen Wartezeit von 60 Sekunden in einem sicheren Bereich respawnen. Durch Abschüsse sammeln wir Punkte. Das Team, das zuerst 80 Punkte erreicht, gewinnt. Außerdem starten alle Spieler mit einer Maschinenpistole und alle 60 Sekunden gibt es einen Supply Drop wie im Standardmodus. Dadurch ergibt sich ein sehr viel schnelleres, actionreicheres Spiel.

Bisher nur auf Custom Servern, aber ideal zum üben

Aktuell kommen nur PUBG-Partner und einige ausgewählte YouTuber sowie Streamer in den Genuss des neuen War-Modus. Das funktioniert über Custom Server und bisher nur mit der PC-Version von Playerunknown's Battlegrounds. Ob, wann und wie die Team Deathmatch-Variante ihren Weg auf die Xbox One findet, wurde noch nicht verraten. "War" eignet sich ähnlich wie die kleinere "Savage"-Map perfekt dazu, um sich mit dem Gunplay, den Waffen und der Steuerung in PUBG vertraut zu machen. So kann das Ganze dann aussehen:

Was haltet ihr davon, dass es jetzt auch in PUBG Team Deathmatch gibt?