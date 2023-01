Die neue Dynamik in PUBG bietet Abwechslung für Veteranen und einen Grund zum Anfangen!

Jetzt ist nicht nur die beste Zeit gekommen, um wieder in PUBG: BATTLEGROUNDS einzusteigen, sondern auch, um ganz neu anzufangen! Denn der Battle-Royale-Hit erhielt erst kürzlich mit Update 21.2 eine ganze Ladung an frischen Inhalten und Änderungen, dank denen die Gefechte aufregender und spannender werden als je zuvor!

Auf Vikendi gibt es Überraschungen

Am meisten hat sich auf Vikendi getan. Hier gibt es jetzt etwa die Blizzard Zone. Das ist ein besonderes Gebiet auf der Karte, in dem ihr mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen zu kämpfen habt. Sobald ihr die Zone betretet, werdet ihr langsamer laufen, erleidet konstant Schaden pro Sekunde, habt beeinträchtigte Sicht und es wird schwieriger, Fahrzeuge zu steuern. Um hier zu überleben sind schnelle Reflexe gefragt!

Ein weiteres Highlight des Updates sind die neuen Geheimräume, die sich auf der Karte befinden und nur mit einem speziellen Sicherheitsschlüssel geöffnet werden können. Wenn ihr den im Verlauf eines Matches findet, dann könnt ihr euch über eine Ladung hochwertiger Gegenstände freuen, die den Verlauf der Runde maßgeblich beeinflussen können. Entsprechend werden die Geheimräume und die Schlüssel aber auch stark umkämpft sein.

Zudem gibt es Reperatur-Kits, mit denen ihr Rüstungen, Helme und gar Fahrzeuge reparieren könnt. Das verleiht euch eine bessere Chance in weiteren Kämpfen, da ihr die nicht mit beschädigter Ausrüstung bestreiten müsst. Zudem gibt es auf der Map mit dem Update die von Taego bekannten Multidrops mit zufällig ausgewählten hochwertigen Waffen, Rüstungen, Verbrauchsgegenständen und mehr ebenfalls auf Vikendi. Ein weiteres Ziel also, das für spannende Gefechte sorgen dürfte!

Mehr Dynamik in PUBG: BATTLEGROUNDS

Mit dem neuen Update gibt es also eine ganze Reihe von Änderungen, mit denen die Kämpfe auf Vikendi wesentlich dynamischer werden. Es gibt aber auch einige kleinere Anpassungen an den anderen Maps. Taego bekommt etwa mehr Spawn-Punkte für Boote und auf Sanhok wird die Fortbewegung dank zusätzlicher Brücken einfacher.

Doch auch beim Gameplay hat sich einiges getan, um das Spielen angenehmer zu gestalten. So etwa bleiben eure Pings länger sichtbar. Liebhaber des 1-gegen-1-Modus werden sich darüber freuen, dass eure Siegesserien hier aufgezeichnet werden. Was sich alles im Detail geändert hat, findet ihr in den oben verlinkten Patchnotes heraus.