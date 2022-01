Rainbow Six Extraction: Koop-Shooter erscheint zum Release im Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass wird jeden Monat mit allerhand neuen Spielen aufgefüllt. Erscheint ein Exklusivspiel für Xbox One und Xbox Series X/S, findet das sofort seinen Weg in den Service. Doch auch Spiele von Drittanbietern findet man ab und an direkt zum Launch in der prallgefüllten Bibliothek. Jetzt wurde bekannt, dass Rainbow Six Extraction, der kommende Koop-Shooter von Ubisoft, ebenfalls zum Release auf Konsolen und PC verfügbar ist.

Wann erscheint Rainbow Six Extraction im Game Pass? Bereits am 20. Januar 2022. Lange müsst ihr also bis zum ersten potentiellen Shooter-Highlight des noch frischen Jahres nicht mehr warten.

Das erwartet euch mit Rainbow Six Extraction

Genre: Taktik-Shooter

Taktik-Shooter Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC Release: 20. Januar

MIt Rainbow Six Extraction erwartet euch ein Taktik-Shooter, in dem ihr in Dreier-Squads (PvE) gegen Außerirdische vorgeht. Extraction knüpft dabei an das Outbreak-Event von Rainbow Six Siege an, das sich über die Jahre zu einem der beliebtesten Multiplayer-Spiele gemausert hat. Gleich in Siege, schnappt ihr euch zu Beginn der Runde einen Operator und stürzt euch mit seinen oder ihren individuellen Gadgets und reichlich Feuerkraft in die Action.

Wollt ihr mehr über das Spiel erfahren, schaut gerne in die ausführliche Preview von Kollege Tobi, der Extraction bereits anspielen durfte:

Neues Futter für den Game Pass im Januar

Doch Extraction ist nur eines von vielen Spielen, die zu Jahresbeginn in den Aboservice wandern. Mit dem fantastischen Roguelike Spelunky 2, dem SciFi-Abentuer Outer Wilds und der Legendary Edition von Mass Effect erwarten euch noch weitere Highlights im Januar. Welche sieben weiteren Spiele noch in wenigen Tagen in den Xbox Game Pass wandern, das erfahrt ihr in unserer allmonatlichen Übersicht, die wir für euch stets auf dem aktuellen Stand halten.

Freut ihr euch auf Rainbow Six Extraction, werdet euch das Koop-Spiel zum Release im Game Pass holen?