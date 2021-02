Ratchet & Clank: Das PS5-Exclusive hat endlich einen Release-Termin

Ursprünglich hatten wir mit Ratchet & Clank: Rift Apart bereits zum Launch der PS5 im vergangenen Jahr gerechnet. Später wurde das Action-Adventure jedoch ins neue Jahr verschoben. Nun hat Sony endlich den Release-Termin des PS5-Exclusives bekanntgegeben und allzu lange müssen wir nicht mehr warten.

Wann erscheint Ratchet & Clank? Am 11. Juni 2021 soll es losgehen, so zumindest der aktuelle Stand.

Passend zur Ankündigung hat Sony auch gleich einen neuen Pre-Order-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt:

Wie es der Trailer bereits verrät, könnt ihr euch das Spiel ab sofort vorbestellen. Interessant hierbei, das Spiel kostet zur Veröffentlichung wie bereits das Remake von Demon's Souls stolze 80 Euro. Sony hatte es sich bei PS5-Spielen offen gelassen die Preise um zehn Euro zu erhöhen.

Für die Deluxe Edition werden weitere zehn Euro fällig, dafür erhaltet ihr folgende Boni:

fünf Rüstungssätze

Fotomodus-Stickerpaket

20 Raritanium

digitaler Soundtrack

digitales Artbook

Aufrüstungsmaterialien im Spiel

Das erwartet euch bei Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank melden sich auf der PS5 mit einer waschechten Fortsetzung zurück. Rift Apart ist nach Into the Nexus auf der PS3 der erste, neue Teil der Reihe. Wieder einmal steht Insomniac Games hinter dem Spiel als Entwickler. Ihr übernehmt die Rolle von Ratchet, einem Lombax, und seinem Roboter-Kumpel Clank. Die beiden müssen dieses Mal eine Katastrophe aufhalten während die verschiedenen Dimensionen durch plötzlich auftauchende Löcher miteinander kollidieren.

Dank der SSD der PS5 wird ein nahtloser Übergang zwischen den verschiedenen Dimensionen ermöglicht. So seid ihr zunächst in einer belebten Stadt und im nächsten Moment rast ihr durch eine urzeitliche Welt oder befindet euch auf einem Piratenschiff.

Im Juni geht's los, freut ihr euch schon auf Rift Apart?