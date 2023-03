Ganz viel Liebe für Rauch in CS2!

Wenn sich die Entwickler*innen von Valve aus ihrem stillen Kämmerlein trauen, dann können wir uns sicher sein, dass sie sich irgendetwas Besonderes ausgedacht haben. In der Vergangenheit waren das unter anderem Steam als digitaler Online-Shop, physikbasierte Rätsel in Half-Life 2 oder Portale in… nun ja, Portal.

Daran knüpft auch nahtlos ein Trailer zum kommenden Multiplayer-Highlight Counter-Strike 2 an. Im Video stellt ein zuständiger Entwickler gelassen eine der beeindruckendsten Neuerungen im Shooter-Genre vor, die ich seit Jahren gesehen habe.

Seine innere Ruhe teile ich dabei keineswegs: "Das ändert gerade ALLES!" schießt es mir durch den Kopf, als ich zu Gesicht bekomme, wie sich Rauchschwaden dynamisch auf den kleinen Maps des Shooters verteilen und sogar weggeballert werden können.

Der Unterschied zu klassischen Rauchgranaten

Bislang funktionieren Rauchgranaten in fast allen Shootern gleich: Ich werf sie, lausche einem zischenden "ppffffffffffffffff", während sich die Rauchwand aufbaut, und laufe hindurch, da sie meinen Feinden die Sicht versperrt.

Puff, Zisch, nix mehr zu sehen: Seit über zwei Dekaden funktioniert Rauch eigentlich immer gleich in Shootern.

In Warzone 2 kann ich so zum Beispiel unbemerkt meine eigenen Waffen sowie Zusatzausrüstung aus einer Loadout-Kiste holen oder vor feindlichem Beschuss fliehen. In Counter-Strike: Global Offensive sichere ich hingegen in der Funktion als Terrorist meinen Vorstoß zum Bombenplatz oder raube als Polizei-Spezialeinheit meinen Gegnern den Überblick.

Counter-Strike 2 stellt all diese Routinen auf den Kopf: Ich bin nicht mehr im Nebel geschützt, da er mit bestimmten Aktionen weggeweht werden kann. Sei es kurzzeitig durch Beschuss oder permanent mit der Hilfe von Explosivgranaten.

Hier könnt ihr euch den Rauch in Aktion anschauen:

1:16 Counter-Strike 2: Video zeigt, wie Rauchgranaten auf die Umgebung reagieren

Stehe ich auf der anderen Seite des Rauchvorhangs, erschließen sich mir wiederum ganz neue Möglichkeiten, auf Feinde zu reagieren. Gebe ich meine Position Preis, indem ich reinfeuere? Bekommt der Feind dadurch vielleicht sogar eine bessere Sicht? Steige ich auf eine andere Waffe um, damit ich Rauch einfacher wegballern kann? Solche Gedankenspiele bietet bisher noch kein anderer Multiplayer-Shooter!

So funktioniert die Technik dahinter: Rauch ist in Counter-Strike 2 kein simpler Effekt, sondern ein echtes 3D-Objekt, das sich aus mehreren kleinen Blöcken zusammensetzt. Die können sich variabel im Raum verteilen und daher auch mittels Beschuss oder Granaten verkleinert werden. Die kleinen Vierecke symbolisieren den räumlichen Effekt.

Ihr anderen Spiele da draußen: Bitte klaut die Idee einfach!

Im Hinblick auf den Einsatz von Granaten ist ohnehin kein anderer Shooter so komplex wie Counter-Strike. Molotov-Cocktails können mit Rauch gekontert werden, Rauchgranaten künftig mit Sprengstoff, und sogar Täuschköder könnten eine ganz neue Rolle spielen. Schließlich stellt der (vermeintliche) Beschuss eine viel größere Gefahr dar, nun da ich weiß, dass ich im Rauch verletzlicher bin als zuvor.

Wer als Erstes schießt, ist deutlich zu erkennen - es ist also nicht zwangsläufig die beste Idee.

Durch eine kleine Anpassung verschiebt sich also die komplette Wahrnehmung eines seit Jahrzehnten integralen Shooter-Bestandteils, den in ich mir in der Form auch für andere Militär-Shooter wie Call of Duty oder Rainbow Six Siege herbeiwünsche.

Nicht das einzige Spiel mit der Technik, aber ein außergewöhnliches

Valve ist eigentlich gar nicht das erste Studio, das auf die Idee kam, Rauch oder Nebel reaktiv in ein Spiel einzubauen.

Das Team hinter dem PS5-Exklusiv-Highlight Returnal erweiterte die Unreal Engine 4 beispielsweise um ein irre komplexes Partikelsystem, das auf den Körper der Hauptprotagonistin Selene sowie auf abgeschossene Projektive reagiert.

Schüsse drücken die Nebelschwaden in Returnal zur Seite oder nach unten.

Auswirkungen auf das Gameplay hatte der Grafikeffekt jedoch nicht. Es war aber schon damals verdammt cool zu sehen, wie kleine Stücke einer Lichtsphäre herausgeschossen werden konnten und diese sich langsam wieder zusammensetzte.

Auch die Sphären reagieren auf Selene und abgefeuerte Projektile - eine ziemlich einzigartige Partikelsimulation, die aber keine spielerischen Auswirkungen hat.

Lob aus allen Richtungen

Dass Valve mit den überarbeiteten Rauchgranaten einen Nerv getroffen hat, zeigt auch ein Blick in den größten Counter-Strike-Subreddit. Keine Ankündigung wurde mit so viel Vorfreude aufgenommen wie die responsiven Rauchgranaten.

Und auch Streamer*innen wie der Shooter-Liebhaber TimTheTatman brachen in Begeisterungsstürme aus. Aus wirklich allen Ecken tönte es: "Heilige Scheiße, das ändert alles!"

Jop, und wie! Ich kann es jedenfalls kaum noch erwarten, endlich diese wunderbaren Rauchschwaden in Aktion zu sehen. Im Sommer 2023 soll Counter-Strike 2 als kostenloses Update für CS:GO erscheinen, zuvor gibt es noch einen limitierten Spieltest für langjährige Fans, der bereits angelaufen ist. Konsolen gehen nach derzeitigem Stand der Dinge leider leer aus.

Habt ihr Lust auf CS2? Falls ja, was führt euch zurück? Oder habt ihr noch nie Counter-Strike gespielt?