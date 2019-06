RDR2-Publisher findet Abwärtskompatibilität nicht relevant

Red Dead Redemption 2 und GTA 5 können irgendwann wohl auch auf PS5 und Xbox Scarlett gespielt werden: Beide Konsolen sollen Abwärtskompatibilität bieten. Sony legt zum Beispiel großen Wert darauf, um die Community mitnehmen zu können und nicht zu spalten. Microsoft setzt schon seit Längerem darauf, auch alte Titel auf aktuellen Geräten spielbar zu machen.

GTA Online-Publisher Take-Two sieht das allerdings anders: Laut CEO Strauss Zelnick sei Abwärtskompatibilität "praktisch nicht relevant" und spiele keine Rolle.

Praktisch spiele Abwärtskompatibilität keine Rolle: In einem Interview mit Gamesindustry erklärt der Take-Two-CEO Strauss Zelnick, er sehe nicht, dass Abwärtskompatibilität viel Einfluss hätte. Wenn überhaupt, dann nur auf Marketing-Seite.

Praktisch gesehen würde die Abwärtskompatibilität keinen großen Unterschied machen und sei nicht relevant.

Was natürlich viele Menschen völlig anders sehen. Nachdem Microsoft zunächst ähnliche Töne anschlug, sieht es mittlerweile ganz anders aus. Sony hat sich diesbezüglich ebenfalls gewandelt. Dass die Spieler, Fans und Besitzer der Konsolen großen Wert auf Abwärtskompatibilität legen, dürfte sowieso niemanden mehr überraschen.

Nur was für Historiker? Laut Strauss Zelnick sei das Spielen älterer Titel nicht das, wonach die Spieler suchen würden. Abwärtskompatibilität sei dementsprechend eher etwas für Historiker.

Der CEO des GTA Online-Publishers vergleicht ältere Spiele mit Schwarz-Weiß-Filmen. Ihm zufolge sei durchaus möglich, dass auch die älteren Take-Two-Titel irgendwann verfügbar gemacht werden. Aber wirklich interessant sei das doch nur für die ganz Extremen.

"Es sieht für mich so aus, als würden wir das wahrscheinlich tun, so wie auch eine ganze Menge alter Schwarz-Weiß-Filme irgendwann eingefärbt wurden. Man kann alte Filme jetzt auch wirklich einfach finden, wegen all der Streaming-Services, die es gibt und man konnte sie vor 20 Jahren nicht einmal annähernd so leicht finden."