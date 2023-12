Red Dead Redemption 2-Fan erlebt nach 500 Stunden 11 Spieldurchläufen erstmals emotionalen Arthur-Moment

Arthur verbringt jede Menge Zeit im Sattel. Kein Wunder, dass er sich nebenbei gerne ein wenig beschäftigt.

Der Hauptstory von Red Dead Redemption 2 mangelt es nicht an aufwühlenden Momenten, die dem ein oder anderen Fan sogar feuchte Augenwinkel beschwert haben dürften. Trotzdem können auch die kleinen Zufalls-Erlebnisse in der Open World wirklich etwas Besonderes sein; gerade wenn sie uns völlig unerwartet treffen. Über solch einen freut sich ein Fan, der wirklich schon viel Zeit in New Hanover verbracht hat.

Besondere Arthur-Momente begeistern RDR2-Fans

Das Wichtigste in Kürze Ein Red Dead Redemption 2 Fan teilt einen Clip, in dem Arthur während des Reitens singt.

Einige Fans berichten, dass sie dies nach vielen Spielstunden zum ersten Mal erleben, während andere es schon häufig gehört haben.

Die Community spekuliert über die Auslöser für den Gesang, wie Spielstil oder das Hören des Songs im Camp.

Redditor casperdacrook teilt einen Clip in seinem Post und berichtet völlig überschwänglich davon:

Arthur hat mich dieses Erntedankfest gesegnet! Elf Durchgänge und für mich war es das erste Mal, dass ich ihn während des Reitens für sich selbst vor sich hin singen gehört habe.

Falls euch die Gesangs-Einlagen des Outlaws bisher ebenfalls entgangen sind, könnt ihr euch Arthurs kleinen Song im Clip selbst anhören:

Neu ist die Entdeckung, dass der Protagonist manchmal unterwegs einen Song anstimmt, nicht, trotzdem gibt es vier Jahre nach Release immer noch Fans mit hohen Spielzeiten, die noch nie selbst in den Genuss kamen oder erst kürzlich. Außerdem rätselt die Community, was Arthur zum Singen bringt, da einige User auch davon berichten, das häufig zu erleben.

Community diskutiert über den Auslöser

Eine Person berichtet: "Ich dachte, das war nach dem letzten Update, denn ich habe einen neuen Playthrough gestartet und habe es zum ersten Mal nach über 1000 Stunden Gameplay gehört." "Ich habe ungefähr 550 Stunden gespielt. Ist mir noch nie passiert", berichtet ein anderer User.

"Dasselbe habe ich gestern erlebt. Wusste bis dahin nicht, dass das passieren kann", schließt sich noch eine Person an.

Aber das geht längst nicht allen so: "Das ist WIRKLICH gewöhnlich für mich", widerspricht beispielsweise ein anderer Fan und mutmaßt, es könne vom Spielstil abhängen und beispielsweise häufig passieren, wenn er tagsüber bei gutem Wetter und langsam mit dem Pferd unterwegs sei. Die Person empfiehlt generell, den Titel langsam zu spielen.

Dem schließt sich ein weiterer Fan an: "Das Spiel glänzt wirklich, wenn du langsam machst und alle Details wahrnimmst." Ähnliche Bemerkungen kommen von weiteren Community-Mitgliedern. Manche vermuten aber auch Alkohol als Auslöser für den Gesang, andere sagen, Arthur muss den Song zuerst im Camp hören und danach langsam reiten.

Gerade falls letztere Erklärung zutrifft, ist es noch mal ein schönes Beispiel, das zeigt, wie interaktiv die Welt von Red Dead Redemption 2 ist. Egal, ob selten oder nicht: In der Open World lassen sich auch nach Jahren noch unzählige Details entdecken.

Habt ihr es schon mal erlebt, dass Arthur vor sich hin singt oder vielleicht schon häufiger? Wie gefällt euch dieses kleine Detail und was denkt ihr, löst es aus?