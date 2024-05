97 auf Metacritic: Eines der besten Spiele aller Zeiten könnt ihr jetzt wieder mit PS Plus Extra/Premium zocken

Diesen Epos dürft ihr auf keinen Fall verpassen und er ist jetzt wieder in PS Plus Extra/Premium.

PS Plus Extra/Premium bietet einen Spielekatalog, der immer mal wieder durchgewürfelt wird. Monatlich fliegen Titel aus dem Lineup, neue kommen dafür dazu. Sony hat inzwischen bekanntgegeben, welche Ergänzungen es im Mai geben wird.

Darunter ist ein großartiger Blockbuster, den ihr unbedingt nachholen solltet, falls ihr ihn noch nicht gezockt habt. Das Spiel aus dem Jahr 2018 konnte zurecht einen der höchsten Metascores aller Zeiten abräumen.

Eines der besten Spiele aller Zeiten jetzt wieder mit PS Plus Extra/Premium zocken

Die Rede ist von Red Dead Redemption 2, das auf Metacritic bei einer stolzen 97 steht. Rockstars Wester-Epos war schon mal Teil der Extra/Premium-Bibliothek, verließ den Service dann aber wieder. Wer die Chance damals verpasst hat, bekommt jetzt eine neue.

Ab wann ist RDR2 wieder Teil von PS Plus/Extra? Ab dem 21. Mai

Für den Titel solltet ihr euch übrigens wirklich Zeit nehmen. Auf howlongtobeat.com ist die durchschnittliche Spielzeit von Usern für die Hauptstory plus Nebenmissionen mit über 80 Stunden gelistet.

RDR2 begeistert aber vor allem mit der authentischen offenen Welt und ihren vielen versteckten Geheimnissen. Das Erlebnis profitiert sehr davon, wenn ihr euch darauf einlasst, und wer sich in der Erkundung verliert, kann gut noch mal einige Studen draufpacken.

Zu den weiteren PS Plus-Ergänzungen im Mai gehören unter anderem Cat Quest 1 und 2, Crime Boss: Rockay City und Watch Dogs. Wollt ihr mehr erfahren, schaut mal in unsere Übersicht rein:

Das erwartet euch in RDR2

Red Dead Redemption 2 ist ein Prequel zum ersten Teil. Die Geschichte versteht ihr aber auch ohne Vorwissen. Sie dreht sich um die Van Der Linde-Gang, eine Bande von Gesetzlosen in der Zeit, in der der Wilde Westen langsam "zahm" wird und sich das Leben eher auf Städte verlagert.

11:37 Red Dead Redemption 2 - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt

John Marston aus RDR gehört Van der Lindes Truppe an und spielt eine wichtige Rolle, ihr schlüpft aber dieses Mal in die Cowboystiefel des neuen Protagonisten Arthur Morgan. Die Handlung dreht sich um schwelende Konflikte in der Bande, greift aber auch viele gesellschaftliche Themen auf und bringt ebenso viel Drama wie Humor mit.

Das Schicksal von Arthur wendet sich drastisch, als ein Auftrag unerwartete "Nebenwirkungen" mit sich bringt und ihn sein Leben überdenken lässt. RDR2 begeistert vor allem durch die Story, dichte Atmosphäre und interaktive Welt. Von dem etwas langsamen Anfang und wenig innovativem Gameplay solltet ihr euch daher nicht abschrecken lassen.

Werdet ihr euch RDR2 jetzt in PS Plus Premium/Extra schnappen? Und wenn ja: Ist es euer erster Playthrough oder kennt ihr das Spiel schon?