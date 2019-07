Red Dead 2 - Schon Teil 1 deutet an, wer der größte Verräter ist

Achtung, es folgen große Story-Spoiler. Habt ihr Red Dead Redemption 2 beendet? Ja? Gut, dann könnt ihr weiterlesen.

Denn wer Rockstars Open World-Hit durchgespielt hat, weiß, dass Micah Bell nicht nur ein Unsympath, sondern auch auch mieser Verräter ist. Was viele Spieler offenbar noch nicht wussten? Im allerersten Red Dead Redemption finden wir ein cooles Easter Egg, das auf den Schuft anspielt.

Red Dead Redemption 2

Warum John in Teil 1 nie über Arthur spricht

Das Dunkle Pferd ähnelt Micahs Gaul "Baylock" stark

Was steckt hinter dem Easter Egg? Wer sich im originalen Red Dead Redemption selbst wie ein Schuft verhält, also auf negativer Ehren-Stufe spielt, erhält ab dem niedrigsten Rang "Desperado" (via RDR-Wiki) das Dunkle Pferd. Ein besonderes schwarzes Tier, dessen Zeichnung auf dem Kopf an einen Totenschädel erinnert.

Ein richtiger Schurkengaul also. Und der sieht "Baylock", dem Missouri Foxtrotter des ebenfalls ehrlosen Fieslings Micah Bell, erschreckend ähnlich. Natürlich handelt es sich bei dem Dunklen Pferd nicht exakt um Baylock, es weist lediglich Parallelen auf. Darauf macht uns ein Spieler im RDR 2-Subreddit aufmerksam und liefert ein Vergleichsbild.

So reagiert die Community: Dieses Detail geistert bereits seit dem Release des zweiten Red Dead Redemption im Netz herum, vielen Möchtegern-Outlaws scheint es aber entgangen zu sein. "Ich wusste, dass mir dieses Pferd bekannt vorkommt", schreibt ein Fan. "Wow ist mir nicht aufgefallen", meint ein anderer. Der dazugehörige Thread gehört mit 8.7k Upvotes aktuell zu einem der Top-Threads im RDR 2-Subreddit.