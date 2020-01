Red Dead 2-Fans finden Switch-Controller im Spiel & hoffen Unmögliches

Wunder geschehen immer wieder, aber selbst Wunder kennen Grenzen. Aktuell machen sich Red Dead Redemption 2-Fans Hoffnung auf einen Nintendo Switch-Port des Open World-Abenteuers. Auf dem ersten Blick haben sie auch guten Grund dazu - schließlich wurde kürlich eine Button Layout-Textur des Switch-Controllers im Spiel entdeckt.

Der bekannte Rockstar-Fan Tez2, der öfter Datamining-Funde teilt oder Insider-Infos verkündet, postete ein Bild des Ninteno Switch Pro-Controllers im RDR2-Look auf Twitter.

(Klickt auf das angehängte Bild)

Fans machen sich Hoffnung: Das Bild wurde in den Texturen des Spielcodes entdeckt und lässt viele Fan-Herzen höher schlagen. Schließlich sei das doch ein glaubwürdiger Hinweis, dass Rockstar das Unmögliche plant und Red Dead Redemption 2 für die Switch veröffentlichen will, oder? Bei The Witcher 3: Wild Hunt hat es doch auch geklappt.

One year ago I would tell you that there is no way Switch can handle RDR2. I would also say the same about Witcher 3.