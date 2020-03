Red Dead Redemption 2: Tipps, Tricks & Guides für PS4 & Xbox One

In diesem Artikel haben wir alle Tipps, Tricks und Guides zu Red Dead Redemption 2 gesammelt und in eine Übersicht gepackt, damit ihr all unsere Inhalte auf einen Blick habt.

Weil natürlich stetig neue Guides dazukommen, updaten wir diesen Artikel für euch fortlaufend. Letztes Update: 11. Dezember 2019.

Allgemeine Tipps

Cheats, Exploits & Glitches

Alle 37 Cheats in Liste - Red Dead Redemption 2 bietet eine Reihe von Cheats für Waffen, Werte, Ehre und mehr: Hier sind alle in einer Liste.

Unendlich Geld in RDR 2 - Dieser Exploit macht euch auch ohne den Einsatz von Geld-Cheats reich und bringt dadurch nicht eure Trophäen in Gefahr.

Alle Pferde bekommen - Dieser Exploit verschafft euch alle Pferde im Spiel, die ihr an einem bestimmten Ort in Saint Denis bekommt.

Nach Mexiko gelangen - Spielern ist es bereits gelungen, die Map zu verlassen und Mexiko zu erreichen - so geht's.

Den abgesperrten Norden erkunden - Den Norden der Map könnt ihr ebenfalls verlassen, um Gebiete zu erkunden, die ihr eigentlich nicht betreten sollt. So funktioniert es.

Nach Guarma glitchen - Einem Spieler ist es gelungen, mit einem Ruderboot nach Guarma zu reisen. Wir erklären euch, wie das geht.

Guides

Tipps rund um Pferde

So striegelt ihr euer Pferd - Euer Gaul braucht viel Liebe und Pflege, hier erklären wir euch, wie ihr ihn striegelt.

Pferd Verbundenheit steigern - Wie steigert und maximiert ihr eure Bonding-Stufe? Wir zeigen euch die herkömmlichen Methoden und einen alternativen Weg.

Anpassungsmöglichkeiten für euer Pferd - Euer Pferd ist euer treuester Begleiter, den ihr nicht nur pflegen, sondern auch umfassend anpassen könnt.

Schnellreise, Missionen, Händler und Duelle

Schnellreise-Map freischalten - in RDR 2 funktioniert Schnellreise nicht nur über die Postkutsche - es gibt eine Map, die das schnell Reisen erlaubt. So bekommt ihr sie.

Darum verschwinden einige Missionen - Wer sich in RDR 2 zu viel Zeit lässt, riskiert, dass bestimmte Nebenmissionen verschwinden.

Hehler gesperrt? - Dass Hehler nicht zugänglich sind, hat einen einfachen Grund, den wir euch hier erklären.

NPCs zu Duellen herausfordern - In Red Dead Redemption 2 gibt es einen Trick, mit dem ihr fast jeden bewaffneten NPCs zum Duell provozieren könnt.

Fundorte von Tieren, Schätzen, Waffen & mehr

Interaktive Map

Interaktive Map mit allen Fundorten - Diese interaktive Red Dead Redemption 2-Map zeigt euch alles, was ihr finden wollt auf einem Blick

Jagd & Tiere

Fundorte aller legendären Tiere - 16 legendäre Tiere wollen in RDR2 gejagt und erlegt werden. Wir zeigen euch, wo genau sie auf der Map sind.

Fundorte aller legendären Fische - Wir sagen euch, wo ihr die legendären Fische auf der Karte findet und welchen Köder ihr für den Fang benötigt.

Weißer Araber bekommen - Hier findet ihr das beste Pferd, das es im Spiel gibt

Schätze & Rätsel

Schatz der Jack Hall-Bande - Der Schatz der Jack Hall-Gang verspricht eine ordentliche Stange Geld, wir zeigen euch, wo ihr ihn findet.

Chicks Schatzkarte - Chick Matthews schuldet den falschen Leuten Geld. Hier zeigen wir euch, wo ihr es findet.

Zerrissene Schatzkarte- In diesem Guide verraten wir euch den Fundort der zerrissenen Schatzkarte und wie ihr Otis Millers goldenen Revolver bekommt.

Lösung des Giftpfadschatzes - Die Giftpfad-Schatzsuche gehört zu den aufwändigeren Rätseln in Red Dead 2. Wir verraten euch, wohin euch die Suche führt und den Fundort des Schatzes.

Fundort: Riskanter Schatz - Für den riskanten Schatz müsst ihr zunächst drei Schatzkarten finden, wir zeigen euch, wo sie sind.

Lösung des seltsamen Statuen-Rätsels - Versteckt im Norden der Map findet ihr eine Höhle mit seltsamen Skultpturen. Wir zeigen den Fundort der Höhle und verraten des Rätsels Lösung.

Items, Outfits & Waffen:

Achtung: Spoiler, es folgen Geheimnisse, die sich einige unter euch vielleicht nicht vorwegnehmen lassen wollen.

Fundorte von Kuriositäten & Geheimnissen