Red Dead Online ist ein hartes Pflaster. Wer unaufmerksam ist, hat hier eine Kugel in der Stirn, bevor er überhaupt kapiert, was um ihn herum geschieht. Wie in GTA Online tummeln sich im Multiplayer von Red Dead Redemption 2 viele Spieler, die unseren Tod wollen (und oftmals auch unser Geld).

Es gibt auch gute Seelen im Wilden Westen

Neben Outlaws, die uns überfallen, ausrauben und erschießen, gibt es aber auch gute Seelen im Spiel. Glaubt ihr nicht? Ein herzerwärmendes Video eines Reddit-Users beweist es euch.

Was passiert in dem Video? Stellt euch mal folgende Situation vor: Ihr wollt am Rande einer Klippe einfach nur ein paar Kräuter pflücken, treten zu weit nach links und segelt in den Abgrund.

Was für die meisten Spieler im virtuellen Tod enden würde, markiert für den Pechvogel "Pokeologist" im unteren Video (hoffentlich!) den Beginn einer wunderschönen Freundschaft.

Wie wir in dem Clip sehen, reitet ein anderer Spieler nämlich zufällig an der Klippe vorbei, sieht wie Pokeologist abstürzt und schleudert kurzerhand ein Lasso auf ihn.

Der Helfer fängt den Todgeweihten ein, zieht in Stück für Stück wieder hoch und rettet ihm so das virtuelle Leben.

Die Spieler auf Reddit sind ebenfalls begeistert von der Aktion. "Wenn andere Red Dead Online-Spieler nur diesem Beispiel folgen würden!", schreibt etwa ein User.

Schaut euch die Heldentat im Video an: