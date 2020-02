In Red Dead Online verschwinden auch nach Patch 1.17 die Tiere

Schon seit einem Jahr sammeln sich Fan-Beschwerden über verschwundene Wildtiere in Red Dead Online, dem Multiplayer von Red Dead Redemption 2. Update 1.17 sollte endlich die Rettung bringen und die ganzen Büffel, Bisons, Hasen und Füchse auf die Prärien des Western-Spiels zurückbringen – wie einige Fans nun aber berichten, scheint die erhoffte Rettung allerdings fehlgeschlagen zu sein.

Seit gestern ist Patch 1.17 für Red Dead Redemption 2 beziehungsweise Red Dead Online auf PS4 und Xbox One erhältlich.

Ein wichtiger Punkt in den Patchnotes: "Es wurden Verbesserungen bei dem Problem der verschwundenen Wildtiere in Red Dead Online vorgenommen. Weitere Verbesserungen folgen, um das Problem auf allen Plattformen anzugehen."

Wie nun aber Polygon berichtet, bleibt der mysteriöse Wildtier-Schwund auch nach dem aktuellen Patch bestehen. "Ich habe mich eingeloggt und sehe immer noch keine Tiere, so Twitter-User Solentcore. "Ich habe das Spiel gestartet und nichts scheint gefixt zu sein, alles ist so kaputt wie vorher", schreibt Nenin711 auf Twitter.

I just logged in and nothing seems fixed at all it’s just as broken as it was before. pic.twitter.com/RDM8gcN2Am