Rockstar hat den Start der Beta zu Red Dead Online verkündet und damit gleichzeitig weitere Details wie vage Infos zum kommenden Multiplayer-Abenteuer auf PS4 und Xbox One geliefert.

Auf dem offiziellen Blog liefert Rockstar jetzt unter anderem einen Hinweis, der Fans neue Hoffnung auf einen nachträglichen Release der Mexiko-Region macht. Bislang gibt es das Gebiet nämlich noch nicht, weder in Red Dead Redemption 2 noch in Red Dead Online – das könnte sich aber in Zukunft ändern.

Map soll konstant erweitert werden

Was sagt Rockstar? Direkt sprechen die Macher den Release der Mexiko-Region nicht an. Folgender Satz lässt Fans auf Reddit jetzt aber aufhorchen:

"Der Launch der Red Dead Online-Beta ist der erste Schritt in Richtung einer dynamischen Welt, die kontinuierlich erweitert wird."

Neue Gebiete kommen wohl später: Klingt ganz danach, als ob Rockstar die Map von Red Dead Online in Zukunft mit neuen Regionen ausbaut. Neben Mexiko kommt beispielsweise auch die Insel Guarma in Frage. Oder ganz neue Gebiete.

Ein nachträglicher Release von Mexiko ist jedenfalls sehr wahrscheinlich. Spielern ist es nämlich bereits gelungen, die Map-Grenze des Hauptspiels zu durchbrechen und sich nach Mexiko zu glitchen. Der Teil der Map ist also definitiv im Spiel und wurde 1:1 aus dem ersten Teil übernommen.

Komplette Singleplayer-Map zum Start: Zum Launch von Red Dead Online steht euch die komplette Map des Singleplayers zur Verfügung. Möglich, dass Karte des Hauptspiels gleichzeitig mit RDO um weitere Gebiete erweitert wird. Aber warten wir's ab.

Alles, was ihr zum Beta-Start von RDO wissen müsst

Wann es genau los geht, wer zuerst spielen darf und welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um Red Dead Online spielen zu können, erklären wir euch hier: