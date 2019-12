Red Dead Online-Event bringt Schnee ins ganze Grenzland

Red Dead Online wird von Rockstar Games in winterliche Weihnachts-Stimmung getaucht. Das heißt nicht nur, dass die Klavierspieler und Pianisten in den Saloons Weihnachtslieder spielen. Es schneit auch!

Einer weißen Weihnacht steht also nichts mehr im Wege, wenn ihr die christlichen Feiertage im Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 verbringen wollt. Das Update liefert zusätzlich auch noch ein paar neue Modi, diverse Boni und mehr.

Leak bestätigt: Dataminer hatten vor Kurzem bereits die Möglichkeit entdeckt, die Open World von Red Dead Redemption 2 in winterliches Weiß zu tauchen. Dabei konnten sie den Schnee sogar aktivieren und haben es fast auf der gesamten Map schneien lassen. Das sorgt für eine ganz neue Atmosphäre.

Jetzt gibt Rockstar selbst eine Warnung vor dem Winterwetter heraus: Auf der offiziellen Seite wurde der Wintereinbruch offiziell angekündigt. Ab heute sollen die ersten Schneefälle zu erwarten sein und das Wetter könne sich in den nächsten Tagen noch ändern. Aber es schneit nicht nur im Grenzland, sondern da gibt es noch eine ganze Menge mehr.

Weihnachtsgeschenke: Wer zwischen dem 23. und 25. Dezember Red Dead Online spielt, bekommt eine Kiste voller Geschenke. Darin sind die folgenden Dinge enthalten.

Zusätzlich winken 50 % Rabatt auf eine Flinte oder einen Mantel.

Wer sich seit dem 13. Dezember schon in Red Dead Online angemeldet hat, besitzt diese Festtags-Geschenke schon. Falls ihr euch aber in der letzten Woche noch nicht eingeloggt haben solltet, könnt ihr das bis zum 6. Januar noch tun und die folgenden Boni und Vergünstigungen einsacken.

Wer sich zwischen dem 31. Dezember und dem 6. Januar einloggt, bekommt außerdem auch noch 1000 XP als Belohnung für jede der vier Spezialrollen. Sammler können zu Weihnachten eine Festmahl-Sammlung abliefern und danach eine Neujahr-Sammlung.

"Scharfschützen im ganzen Land können ihre Hand-Auge-Koordination in verschneiten Versionen blutiger Showdown-Modi wie Spoils of War, Up in Smoke und Overrun unter Beweis stellen."